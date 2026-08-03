Los primeros resultados de la autopsia revelaron que Johana Mailén Antonich murió como consecuencia de un paro cardíaco provocado por una hemorragia grave originada por una herida de arma blanca en el cuello, según indicaron fuentes de la investigación a Infobae.

El examen forense determinó, además, que la joven presentaba varias heridas de arma blanca y lesiones compatibles con un intento de defensa en los brazos y las piernas, un dato que, para los investigadores, refuerza la hipótesis de que intentó resistirse al ataque antes de ser asesinada.

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El preliminar de la autopsia coincide con las lesiones que tenían Agustín Nicolás Díaz Bartolomé (26) y José Luis Aquino (27), ambos detenidos por el femicidio. Este lunes serán indagados por el fiscal Carlos Russo, titular de la UFI N° 7 de Mar del Plata, a cargo del caso.

En paralelo, el conductor que trasladó a Antonich hasta el balneario, con quien, según la familia, estaba iniciando una relación sentimental, se presentó este domingo en la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) acompañado por un abogado y se puso a disposición de la Justicia. Fuentes de la investigación indicaron a Infobae que, por el momento, no fue indagado.

El caso

Johana Mailén Antonich, de 24 años y madre de dos hijas de 1 y 6 años, salió de su casa la tarde del sábado 1° de agosto para asistir a una supuesta entrevista de trabajo en el Balneario Cero, ubicado entre Punta Mogotes y el parador Waikiki, en la zona sur de Mar del Plata.

Según denunció su hermano Walter Antonich en la Comisaría 16, la joven había sido contactada a través de Facebook por un hombre que le ofreció un empleo de limpieza en un hotel. Un chofer pasó a buscarla por su casa y la dejó en el balneario. Esa fue la última vez que su familia tuvo contacto con ella. El último registro de actividad de su WhatsApp fue a las 17.04, cuando publicó un estado en el que se veía el ingreso al predio.

Al advertir que no regresaba y que su teléfono permanecía apagado, sus familiares comenzaron una desesperada búsqueda. Una amiga logró acceder a su cuenta de Facebook para intentar recuperar la conversación con quien le había ofrecido el supuesto trabajo y, con esos datos más la imagen que publicó del lugar, llegaron hasta el balneario.

"Nosotros nos vinimos para acá. Hablamos con el primer sereno y lo notamos muy nervioso. Tartamudeaba mucho“, recordó Luis, tío de la joven, en declaraciones televisivas. Según su relato, cuando regresaron al lugar, vieron a dos hombres “prendiendo fuego en los tachos”, por lo que llamaron al 911.

Cuando la policía arribó al lugar, los sospechosos intentaron escapar entre los árboles, aunque fueron detenidos a pocos metros. Durante el rastrillaje posterior, los efectivos encontraron el cuerpo de Mailén detrás de una casilla utilizada por los serenos del complejo. Estaba desnuda, envuelta en una frazada y atada de pies y manos con cables. A pocos metros también apareció un tambor metálico de 200 litros con restos de una incineración, que continúa siendo peritado.

La madre de la víctima sostuvo que su hija había aceptado la propuesta laboral porque necesitaba trabajar para mantener a sus hijas. “Salió a buscar trabajo para darles de comer, comprar pañales para la más chiquita y llevarla al médico. Nada más que por eso”, afirmó.

La investigación, a cargo del fiscal Carlos Russo, busca reconstruir qué ocurrió desde que Antonich ingresó al balneario hasta el momento del ataque. Entre las medidas pendientes figuran el análisis de las cámaras de seguridad del predio, las pericias sobre los elementos secuestrados en la escena y la indagatoria de los dos detenidos.

Cifras alarmantes

La violencia de género continúa mostrando cifras alarmantes en todo el país. De acuerdo con el último relevamiento del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, elaborado junto con la Universidad Nacional del Delta, entre el 1° de enero y el 31 de julio de este año se registraron 147 víctimas letales de violencia de género: 119 femicidios directos, 17 femicidios vinculados, siete instigaciones al suicidio y cuatro travesticidios o transfemicidios.

El informe también advierte que una mujer fue asesinada cada 35 horas en la Argentina durante ese período y que se contabilizaron 234 intentos de femicidio, el equivalente a uno cada 25 horas. Solo durante julio, el Observatorio registró 24 víctimas letales por violencia de género.

Entre los datos relevados, el informe señala que el 64% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas, mientras que el 15% de las mujeres asesinadas había realizado al menos una denuncia previa. Además, el Observatorio indicó que al menos 145 niñas, niños y adolescentes quedaron huérfanos como consecuencia de estos crímenes en los primeros siete meses del año.

Fuente: Infobae