Se dio a conocer el fallo del jurado de la tercera edición del Certamen Literario Municipal 2026 “Prof. María Eugenia Faué”, una convocatoria dedicada al género ensayo y monografía que promueve la investigación, la escritura y la recuperación de la historia, la identidad y la memoria colectiva de Gualeguaychú.

El acto contó con la presencia del secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo; el concejal Juan Pablo Castillo; y la profesora María Eugenia Faué, quien da nombre a esta edición del certamen.

Durante el encuentro, Olano destacó que el sostenimiento de estos espacios culturales responde a una decisión del intendente Mauricio Davico, orientada a promover la producción de conocimiento y facilitar su acceso a toda la comunidad. En ese sentido, resaltó la importancia de impulsar iniciativas que estimulen la investigación, la producción intelectual y la difusión del patrimonio cultural local.

Por su parte, Luis Castillo subrayó la relevancia de la convocatoria y la trayectoria de los integrantes del jurado, cuya participación permitió garantizar una evaluación rigurosa de los trabajos presentados y otorgar reconocimiento a las producciones distinguidas.

El fallo del jurado

El jurado, integrado por Roberto Bugallo, Orlando Van Bredam y Carlos Marín, evaluó las cuatro obras presentadas y resolvió por unanimidad otorgar el primer premio a El otro Olegario, presentada bajo el seudónimo José Chiripa, y una mención especial a Mi orgulloso rostro mestizo, presentada bajo el seudónimo Cambá.

Tras la apertura de los sobres de identificación, se conoció que Guillermo César Ángel Martínez es el autor de El otro Olegario, mientras que María Paulina Lemes recibió la mención especial por Mi orgulloso rostro mestizo.

La obra ganadora aborda la faceta periodística y política de Olegario V. Andrade mediante una investigación documental que recupera aspectos de su trayectoria y del contexto histórico en el que desarrolló su actividad. Por su parte, el trabajo de Lemes analiza las matrices identitarias de Gualeguaychú y reivindica la presencia de los pueblos originarios y su pertenencia a la historia local.

Además, el jurado recomendó publicar los cuatro trabajos presentados en un único volumen, con el propósito de difundir la producción literaria local, reconocer los aportes de sus autores y estimular nuevas participaciones en futuras convocatorias.

Las otras dos obras participantes fueron Ballet Folklórico Argentino “El Lazo”: “Andando los 50”, presentada bajo el seudónimo Carlo, y Rincones de mi pueblo, bajo el seudónimo Cito. Si bien el jurado consideró que no se ajustaban estrictamente a las características del ensayo o la monografía, destacó su contribución a la recuperación de la memoria colectiva, las historias comunitarias y las experiencias que forman parte del patrimonio cultural de Gualeguaychú.

Tras conocerse la identidad de sus autores, se informó que los trabajos corresponden a Jorge Pedro Jurado y Mariano Hernán Wright, respectivamente. Ambas producciones también fueron incluidas en la recomendación de publicación conjunta realizada por el jurado.

Asimismo, el dictamen propuso considerar la incorporación de la narrativa testimonial y la memoria colectiva como categorías específicas en próximas ediciones del certamen, a partir de las características y los aportes de las obras recibidas.

El Certamen Literario Municipal “Prof. María Eugenia Faué” forma parte de las iniciativas culturales del Gobierno de Gualeguaychú destinadas a promover la escritura y la investigación sobre temáticas locales. En esta tercera edición, la evaluación de los trabajos permitió reconocer distintas aproximaciones a la historia de la ciudad y plantear nuevas posibilidades para futuras convocatorias.