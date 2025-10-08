Daiana Magalí Mendieta, una joven de 22 años que estaba desaparecida desde el viernes pasado en la localidad de Gobernador Mansilla, provincia de Entre Ríos, fue hallada sin vida en el interior de un aljibe, a unos 10 metros de profundidad.

La información del hallazgo del cadáver fue confirmada por el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, quien está junto al fiscal de la causa, Sergio Saliski, en el lugar del hecho, un camino rural apartado, conocido como Los Zorrinos -que cruza a la Ruta 12- cercano al club de campo El Silencio.

El operativo en el lugar del hallazgo (Policía de Entre Ríos)

Las autoridades desplegaron un intenso dispositivo de búsqueda que involucró a más de 130 personas, entre efectivos, cadetes, bomberos, perros de rastreo y drones, según informó el comisario Horacio Blasón, a cargo de la investigación que coordinó con las cabeceras de Tala, Gualeguay y Paraná, integrantes de Bomberos Voluntarios y las jefaturas departamentales citadas.

El hallazgo del vehículo de la joven, con las llaves puestas dieron las primeras alarmas, en una zona rural a casi cuatro kilómetros del casco urbano de la localidad entrerriana de casi 2500 habitantes, que intensificó el rastrillaje en una zona sin viviendas ni monte, lo que dificultó la presencia de testigos.

Los peritos trabajan en la zona (Policía de Entre Ríos)

Las condiciones climáticas posteriores a la desaparición, con lluvias que limitaron el tránsito, complicaron aún más la recolección de indicios.

La joven había salido el viernes a las 19:45 y estaba en comunicación telefónica con un hombre, el cual sus familiares desconocían. La chica tomó el automóvil familiar, un Chevrolet Corsa, y se marchó. A las 20:02 ya no habían señales de la joven, no respondió más llamados y su señal telefónica se perdió.

La joven habría mantenido contacto telefónico con un hombre minutos antes de que se perdiese su rastro (@daianamendieta_)

Desde la denuncia presentada por la familia de Daiana, la policía mantuvo una búsqueda ininterrumpida, extendiendo las tareas hasta la madrugada y realizando allanamientos a personas vinculadas con la joven. “Se hicieron allanamientos a personas que tienen algún vínculo con la joven desaparecida”, detalló Blasón a ElOnce.

Investigación y detención

La investigación, coordinada junto a los fiscales Emilce Reynoso y Sergio Saliski, del Ministerio Público Fiscal de Rosario del Tala, abarcaron el análisis de cámaras de seguridad, entrevistas a posibles testigos y pericias sobre teléfonos y vehículos.

En este contexto, las autoridades detuvieron el domingo a la madrugada a un hombre de 55 años que mantenía un presunto vínculo con Mendieta y vivía a solo un kilómetro de la víctima. Según informó el jefe de Policía del Departamento de Tala, Pedro Silva, el detenido -que se lo conoce bajo el alias de “Pino”- estuvo en contacto con la joven poco antes de su desaparición.

Esta línea de investigación condujo al allanamiento de un galpón alquilado por el sospechoso en la esquina de Moreno y Pedro Lucero, en el mismo pueblo, el lunes siguiente a la denuncia. Al hombre le secuestraron dos teléfonos celulares y una camioneta Hilux blanca.

La joven es oriunda de Gobernador Mansilla, perteneciente al departamento de Tala, con una población inferior a 2500 habitantes

Durante el allanamiento, que se realizó bajo la orden de la jueza de Garantías Silvina Graciela Cabrera, el individuo intentó manipular un arma de fuego y fue aprehendido por resistirse a la intervención policial. “Quedó detenido por esa resistencia”, agregó Blasón al medio local.

Las hipótesis que se manejan en la causa son diversas y ninguna ha sido descartada. El comisario subrayó que se investigó la simulación de un escenario para encubrir un femicidio.

Una foto de su IG durante su último cumpleaños (@daianamendieta_)

Un dato relevante aportado por Silva es que “no es la primera vez que Daiana se ausenta del domicilio”, aunque remarcó que “nunca antes había cortado toda comunicación con su familia”, lo que motivó la denuncia inmediata y encendió las alarmas en el entorno de la joven.

El enigmático último posteo de la joven de 22 años, tres días atrás (@daianamendieta_)

Ella estudiaba astrología y se dedicaba a escribir y editar, que lo reflejaba en otra cuenta de Instagram (@escritosdmm). Y su último posteo en su red personal, abre un enigma y es un misterio: “Lanzándose a lo primero que la haga sentir viva”, posteó junto a una foto de ella, casi de perfil.