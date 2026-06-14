El polaco Szymon Marciniak fue designado para dirigir el debut de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026. El árbitro guarda un vínculo especial con la Scaloneta: estuvo en la final de Qatar 2022 y en el triunfo sobre Australia en octavos. Considerado uno de los mejores jueces del mundo, afrontará su tercera Copa del Mundo consecutiva.

Marciniak, quien dirigió la final de Qatar 2022 frente a Francia, será el árbitro del partido en el que el seleccionado argentino debutará en Canadá-México-Estados Unidos 2026 el martes a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Marciniak será acompañado por sus compatriotas Tomasz Listkiewicz y Adam Kupsik en las bandas, mientras que el cuarto árbitro y el asistente de reserva serán neozelandeses: Campbell-Kirk Kawana-Waugh e Isaac Trevis, respectivamente.

Marciniak, nacido hace 45 años en Plock, es árbitro FIFA desde 2011 y participará por tercera vez de una Copa del Mundo. En Rusia 2018 tuvo a su cargo dos encuentros: el debut de Argentina en el grupo D, con un empate 1 a 1 con Islandia en Muscú y la victoria 2 a 1 de Alemania sobre Suecia, también en la capital rusa, por la segunda fecha de la zona F.

En Qatar 2022, dirigió la victoria 2 a 1 de Francia sobre Dinamarca por la segunda fecha del grupo D y dos encuentros del seleccionado argentino: el triunfo 2 a 1 sobre Australia en los octavos de final y la recordada final ante los franceses en el Estadio de Lusail.

Aquel 18 de diciembre, el polaco tuvo que gestionar las altas revoluciones de los protagonistas y exhibió ocho tarjetas amarillas: cinco para jugadores argentinos (Enzo Fernández, Marcos Acuña, Leandro Paredes, Gonzalo Montiel y Emiliano Martínez) y tres para futbolistas franceses (Adrien Rabiot, Marcus Thuram y Olivier Giroud).

Marciniak, quien en 2022 y 2023 fue elegido mejor árbitro del mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS), ha sido designado para decenas de partidos en torneos de primer nivel como la Champions League, la Europa League, las Eurocopas Francia 2016 y Alemania 2024, y el Mundial Sub-20 Corea del Sur 2017.