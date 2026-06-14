GRUPO J
Se conoció el árbitro para el debut de la Selección Argentina con Argelia y es el mismo de la Final con Francia en 2022
Dirigió dos partidos de la Scaloneta en Qatar y uno en el Mundial de Rusia de 2018. Fue elegido mejor referí del mundo dos años y es su tercera Copa del Mundo.
El polaco Szymon Marciniak fue designado para dirigir el debut de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026. El árbitro guarda un vínculo especial con la Scaloneta: estuvo en la final de Qatar 2022 y en el triunfo sobre Australia en octavos. Considerado uno de los mejores jueces del mundo, afrontará su tercera Copa del Mundo consecutiva.
Marciniak, quien dirigió la final de Qatar 2022 frente a Francia, será el árbitro del partido en el que el seleccionado argentino debutará en Canadá-México-Estados Unidos 2026 el martes a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas City.
Marciniak será acompañado por sus compatriotas Tomasz Listkiewicz y Adam Kupsik en las bandas, mientras que el cuarto árbitro y el asistente de reserva serán neozelandeses: Campbell-Kirk Kawana-Waugh e Isaac Trevis, respectivamente.
Marciniak, nacido hace 45 años en Plock, es árbitro FIFA desde 2011 y participará por tercera vez de una Copa del Mundo. En Rusia 2018 tuvo a su cargo dos encuentros: el debut de Argentina en el grupo D, con un empate 1 a 1 con Islandia en Muscú y la victoria 2 a 1 de Alemania sobre Suecia, también en la capital rusa, por la segunda fecha de la zona F.
En Qatar 2022, dirigió la victoria 2 a 1 de Francia sobre Dinamarca por la segunda fecha del grupo D y dos encuentros del seleccionado argentino: el triunfo 2 a 1 sobre Australia en los octavos de final y la recordada final ante los franceses en el Estadio de Lusail.
Aquel 18 de diciembre, el polaco tuvo que gestionar las altas revoluciones de los protagonistas y exhibió ocho tarjetas amarillas: cinco para jugadores argentinos (Enzo Fernández, Marcos Acuña, Leandro Paredes, Gonzalo Montiel y Emiliano Martínez) y tres para futbolistas franceses (Adrien Rabiot, Marcus Thuram y Olivier Giroud).
Marciniak, quien en 2022 y 2023 fue elegido mejor árbitro del mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS), ha sido designado para decenas de partidos en torneos de primer nivel como la Champions League, la Europa League, las Eurocopas Francia 2016 y Alemania 2024, y el Mundial Sub-20 Corea del Sur 2017.