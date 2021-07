Se conoció el desesperado llamado de Chano al 911: "Saquen a los médicos de mi casa"

La periodista tuvo acceso al audio de la llamada que Chano Moreno Charpentier hizo al 911 donde le explica a la operadora que su madre "está mal de la cabeza" y se encontraba en su casa "con cuatro médicos".

"Tengo una emergencia urgente por favor", inicia el pedido de Chano. Tras detallar donde vive, el cantante y compositor musical, de 39 años de edad, dice: “Tengo a mi mamá, que está mal de la cabeza, con cuatro médicos que yo no llame adentro de mi casa diciendo que me va a judicializar y me va a meter en un psiquiátrico. Hecho que no tienen nada que ver con nada porque, nada, yo estoy llevando una vida normal pero mi mamá está mal y yo ya no sé cómo contenerla, ¿me entendés?”, se lo escucha. Y continuó: “Está dentro de mi casa con cuatro médicos. Dice que me va a judicializar, pero no tienen una orden de un juez, nada. Es mentira”.

Cuando la operadora le preguntó de donde eran los médicos, indico que era de la empresa Acudir. El siguiente pedido fue que se identificara: “Santiago Moreno Charpentier, soy ‘Chano’”, le apuntó. “Por favor que venga urgente el móvil y saque a la gente de mi casa y les saque las llaves; porque tengo miedo porque desde ayer me están entrando. Te lo juro, por favor”. “Corto y trasmito. Aguardá que llegue el móvil policial, por favor”, fue la respuesta de la mujer. Sin embargo, el cantante continuó: “Esta grabado que ayer... Que entren a mi casa como sea, que entren a mi casa”, concluyo el diálogo.

El pasado 23 de julio Santiago “Chano” Moreno Charpentier debió ser asistido por profesionales de la salud en su casa de Exaltación de la Cruz, luego de sufrir una descompensación. La situación requirió intervención policial debido a que el cantante se resistía a ser atendido.

"Fue atendido y después de la llegada de la ambulancia que envió su prepaga, finalmente, quedó en su casa con atención especialmente cuidada por los médicos y con la medicación psiquiátrica respectiva", explicó el conductor de Intrusos. "Pudo ser compensado en su propia casa", contó en ese momento Rodrigo Lussich en Intrusos.