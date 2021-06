Se conoció la verdad sobre la salida de Alex Caniggia de "MasterChef"

“Como renunció al MasterTongo, ahora le editan todo para dejarlo como mala persona. Entonces, ahora eso queda más marcado porque antes lo querían disfrazar de buena persona, de buen compañero y demás”, arrancó contando Rodrigo Lussich.

Atento a lo que decía el conductor, Polino sumó: “No fue renuncia, sino que fue descalificado. Tienen que ver con toda la sumatoria de cosas que vamos a estar viendo. No cumplió las reglas. Este certamen está en 59 países, es un éxito en todo el mundo. Tienen reglas, no las cumpliste y chau".

Por su parte, Caniggia se burló de todos los rumores y aseguró que 'se hablaban pavadas' pero en la versión nocturna de Intrusos terminaron de verificar que el joven había plantado a todo el equipo. "Yo hablé con gente de la producción y me dijeron que hoy no se presentó a grabar, por lo que no salió al aire", agregó Evelyn. El domingo, según trascendió se verá la última participación de Alex Caniggia en el popular certamen de cocina.