En el marco del Bailando 2023, un incómodo momento se vivió la noche del martes cuando luego de la performance en la pista de la pareja integrada por Noelia Marzol y Jony Lazarte, llegó el turno de la votación por parte de Flor Vigna, quien se encuentra momentáneamente en el jurado.

“Señores, votación de Flor Vigna, ‘Picaflor’”, anunció Marcelo Tinelli, no solo presentándola sino también aludiendo tema que había presentado recientemente. El tema hace referencia a su relación con Nico Occhiato pero aprovechó para involucrar a la bailarina: “Con Noe hemos compartido un picaflor”, lanzó la jurado, y la participante se tomó el rostro y forzó una sonrisa incómoda por lo que había escuchado.

Sin dejar pasar el comentario, tanto el conductor como Ángel de Brito, otro de los jurados, buscaron indagar más en el tema, pero Vigna quiso salir de la situación: “Ella es una mujer hermosa, casada, Noelia Marzol es una mujer hermosa y de muchos códigos”, mientras las cámaras comenzaron a enfocar la cara de sorpresa de Ramiro Arias, el marido de Marzol, quien se encontraba en el estudio con su hijo entre brazos.

“Te digo algo, Rami sabe todo, estuve tres días para contarle toda la lista, pero sabe todo”, dijo Marzol con un tinte gracioso para el momento que se estaba viviendo. “Lo lindo es que ella tiene unos códigos para todo. Sos hermosa, Noelia Marzol, sos talentosa, no sos quilombera”, agregó Vigna.

De inmediato los allí presentes comenzaron a indagar a qué persona se referían con ese mote, pero Vigna se resistió a hacerlo, mientras De Brito consultó si se referían a Fede Hoppe, histórico productor del ciclo y actualmente en pareja con Maca Rinaldi, con quien se conocieron en 2017. Hoppe negó haber entablado en alguna oportunidad una relación con Vigna, pero respondió de manera positiva al ser preguntado sobre si en algún momento había tenido una relación con Marzol.

Menos de 24 horas después, Marzol brindó una entrevista para LAM (América) luego de que se conociera que finalmente fueron dos los “picaflores” que ambas bailarinas compartieron. Desorientada por el momento vivido, reconoció: “Todavía estoy pensando quiénes eran, ¿no dijo quiénes eran al final?”, para luego dar por tierra con los rumores que referían que se trataba de Nicolás Cabré: “Juro por mis dos hijos que a Cabré no lo conozco más que lo crucé en Polémica en el bar,así que no puede ser él”.

En ese instante, De Brito le consultó sobre una posible relación anterior con Nico Occhiato, que Marzol dio por cierto, para luego manifestar su transparencia respecto a sus romances pasados: “Todos mis romances, lo que estamos rememorando, ya salieron a la luz, yo soy súper transparente con las relaciones, yo estaba sola y las otras personas estaban solas, así que no había nada que ocultar”.

“A mi vida pasada la asumo completamente, soy feliz con cada una de las relaciones que tuve, porque siempre fueron buenas personas y relaciones sanas, y ahora estoy casada y tengo dos hijos y no voy a hablar de mis ex porque me parece que no tiene ningún sentido y está todo súper concluido y consumado, así que no sé de quién está hablando Flor, que si le gusta hablar de sus ex, que lo diga ella”, reflexionó.

Tras ello, aclaró: “Yo soltera fui una persona muy libre y no tengo ninguna vergüenza en decirlo”, mientras desde el estudio, el conductor y las panelistas intentaban averiguar quién era la otra persona involucrada. En ese momento, Damasia, una de las coachs del Bailando, sugirió el nombre de Mati Napp como la persona a la que se referían. Pese a que en un principio Vigna había aclarado que no era él, se confirmó finalmente que el bailarín era el involucrado en el hecho: “Seguramente estaba la pareja de Mati en el piso y era una segunda situación incómoda”.

“Lo que me molestó es que ahí estaba mi marido y mis hijos, y ustedes lo conocen a Rami, es un perfil súper bajo y si viene acá es para traerme a los nenes porque es un momento en que no estoy casi en casa, y a bancarme, y entonces hacerme pasar una situación incómoda me parecía cualquier cosa, cuando toda mi vida pasada la re asumo, pero ya está, ya pasó. Ella lo hizo para promocionar su música y lo dice y lo admite. Todas las canciones son para el ex. Y yo no tengo que ir a buscar a Flor para nada, en todo caso que venga ella a pedirme disculpas. No se metan con mi familia porque ahí hay un límite”, cerró.