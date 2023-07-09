Se ejecutarán 20 viviendas en Hernández, 12 en Hasenkamp, 17 en Larroque y 11 unidades habitacionales en Rocamora. Las obras, tienen un presupuesto oficial de más de 462 millones de pesos y las aperturas de las ofertas económicas, se realizarán el miércoles 9 de agosto de 2023.

Al respecto, el titular del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Marcelo Bisogni, dijo que “a partir de una activa política habitacional llevada adelante por el presidente Alberto Fernández y el gobernador Gustavo Bordet, cada vez más familias cuentan con un techo digno, generando empleo genuino y reactivación económica en las diferentes localidades donde se construyen nuevas viviendas”.



El funcionario remarcó que “encontrar respuestas del Gobierno Nacional a través del programa Casa Propia-Construir Futuro realmente nos da la pauta que estamos en el camino correcto de una agenda federal, con una decisión de dar respuestas en todos los ámbitos y en todos los rincones de nuestro país”.



Aseguró que “diariamente trabajamos en forma articulada y coordinada los equipos técnicos del IAPV y del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, junto a la provincia y los distintos municipios. Así, hemos logrado avanzar con los diferentes proyectos que mejorarán la calidad de vida de las diversas localidades entrerrianas”.



Por último, el directivo indicó que “desde el gobierno, buscamos seguir llevando soluciones habitacionales a todos los departamentos de la provincia, desde las ciudades más grandes hasta las localidades más pequeñas, sin distinción política y priorizando las necesidades de la gente”.





Características de las viviendas



El programa Casa Propia - Construir Futuro, es una política de desarrollo territorial y urbano de alcance federal, con una perspectiva integral que busca mejorar las condiciones de acceso al hábitat mediante la ejecución de 264.000 soluciones habitacionales en todo el territorio nacional.



Cada unidad habitacional tiene una superficie de 63 metros cuadrados, está compuesta de dos dormitorios y la posibilidad de ampliación de otra habitación, comedor-cocina y baño. Además, tiene un espacio para cochera y huerta y cuenta con un termotanque solar de 180 litros con resistencia eléctrica.