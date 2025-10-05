Hace instantes, Ironman Argentina emitió un comunicado, en el cual expresa que, "debido a las condiciones climáticas severas y con las posibilidades de rayos esperados en Gualeguaychú y alrededores en la mañana de la carrera, Ironman y las autoridades han determinado que, en interés por la seguridad de los atletas, es necesario retrasar el inicio del triatlón Ironman Gualeguaychú 2025 hasta las 9.30 horas".

Gualeguaychú recibirá este domingo la segunda edición del Ironman 5150, una carrera internacional de triatlón regida por una reconocida empresa estadounidense que lleva el mismo nombre. Para este año, la cantidad de inscriptos ascendió de 9000 a 1300, con la presencia de las grandes figuras que estuvieron el año pasado, como la ganadora Brenda Rosso y Agustín Leiro, entre otros y los representantes locales, con Ricardo “Pichi” Fariña de la cabeza. También se destaca la participación estelar del famoso actor Nicolás Cabré, quien desde hace unos años se volcó a este deporte de las pruebas combinadas.

Así será el circuito

El Ironman 5150 comienza en el Balneario Municipal con la natación en aguas tranquilas de 20 a 23°C, en sentido antihorario y con boyas cada 100 metros, bajo vigilancia permanente de guardavidas. La largada por series de edad será a las 8:30. La segunda etapa consiste en 40 km de ciclismo, en dos vueltas, con corte vehicular total. El recorrido pasa por Av. Morrogh Bernard, Ruta Provincial 42, Av. 1° de Diciembre, calles De León y Luis N. Palma, con cuatro retomes estratégicos. La última disciplina es la carrera pedestre de 10 kilómetros en dos vueltas, cuyo recorrido comprende Avenida Morrogh, Nicaragua, Almirante Brown, Parque Irazusta y España, con tres retomes. El circuito combina rectas y giros que exigirán estrategia y resistencia, finalizando en el esperado Finish Line sobre Av. Morrogh Bernard.

Habrá Puntos Fan

El Gobierno municipal informó e invitó a los vecinos acercarse a los Puntos Fan, que estarán ubicados estratégicamente en sectores clave del circuito: el Corsódromo, el Mercado del Munilla, Plaza San Martín y la Curva de Fiorotto (en Pueblo General Belgrano).

Corte de tránsito

El domingo desde las 6 horas se va a cortar el circuito que está emplazado desde el puente hasta las 2 de la tarde, el Boulevard De León, la calle Luis N. Palma hasta plaza San Martín y la Costanera en su totalidad, hasta Almirante Brown, como así también la Ruta Provincial Nº 42 entre Gualeguaychú y Pueblo Belgrano.