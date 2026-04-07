Unión del Suburbio, uno de los clubes más populares del departamento, se consagró en el torneo de Ascenso del fútbol local y, ante el poco interés de los equipos de la máxima categoría, asumió el desafío de disputar el Torneo Regionalito, certamen que anteriormente habían ganado Deportivo Urdinarrain y Juventud Unida.

El conjunto de barrio Villa María contaba con un plantel de gran nivel, al que se sumaron refuerzos de otros clubes de la Primera B. Además, se conformó una comisión para afrontar los gastos de la campaña y se fortaleció el cuerpo técnico con entrenadores de distintas entidades. Raúl Castiglioni, emblema auriverde y entrenador del equipo campeón, encabezó el grupo de trabajo junto a Hugo “Negro” Espínola y Luis Farías.

Al plantel se incorporaron Adolfo Plaza (Cerro Porteño), Vital Alfonzo (Black River), Claudio Antúnez (La Vencedora), Rubén Mendoza y Jesús Cabellier (Tigre), además de varios valores de Juvenil del Norte como Aníbal Murillo, Domingo Molina, José Pauletti, Fabricio Molina y Gustavo Braun.

La campaña de Unión despertó un entusiasmo pocas veces visto y cada presentación fue acompañada por una multitud. También quedó en el recuerdo el masivo acompañamiento en condición de visitante, especialmente en Gualeguay, donde hinchas del “auriverde” y simpatizantes de Juvenil del Norte viajaron en gran número para alentar al denominado “Equipo de Todos”.

Al cumplirse este martes 7 de abril, 30 años de aquella gesta inolvidable, vale destacar el esfuerzo de familiares y allegados, quienes reunieron fondos para acompañar al plantel en distintos puntos de la provincia.

En la final, el equipo de Villa María se midió ante Atlético Diamantino en una serie a doble partido. El encuentro de ida, disputado en el Estadio Municipal, terminó con triunfo de Unión por 1 a 0, gracias al gol del zaguero Andrés Goiburu.

La revancha, jugada en Diamante, fue una verdadera prueba de carácter ante un rival que venía de ser campeón en 1991 y 1992. El local se impuso 1 a 0 con tanto de Julián Sosa, lo que llevó la definición a los penales. En la tanda inicial igualaron 2 a 2, con destacadas intervenciones del arquero Marcos Colobig, que contuvo los remates de Andrés Goiburu y Martín “Tachuela” Keppart, mientras que Adolfo Plaza detuvo el disparo de Donatti.

En el séptimo penal, Domingo Molina puso en ventaja a Unión y el remate de Darío Ceves se estrelló en el travesaño, desatando el festejo auriverde en una final cargada de dramatismo. De esta manera, Unión del Suburbio inscribió su nombre en la historia grande del fútbol entrerriano, coronando una campaña que, contra todo pronóstico, terminó con la copa en Gualeguaychú.

En el partido decisivo, Unión formó con Adolfo Plaza; Javier Goiburu, Andrés Goiburu, Domingo Molina y Aníbal Murillo; Rubén Mendoza, Jesús Cabellier, Fabricio Molina y Gustavo Braun; Alejandro Bulay y Alejandro Benencio. Durante el encuentro ingresaron José Pauletti, Martín Keppart y Néstor Franco.