La Vuelta Ciclista del Uruguay es una de las competencias por etapas más tradicionales del continente y se corre cada año en Semana de Turismo. En ese escenario histórico reaparece una de las páginas más destacadas para el ciclismo de Gualeguaychú: la consagración de Andrés “Ñeco” Maistegui en la edición de 1992.

El 19 de abril de aquel año, el pedalista local se quedó con la clasificación general de la prueba y entró en la selecta lista de argentinos que lograron vestir la “malla oro”, símbolo del liderazgo en la competencia.

“Solamente ocho argentinos ganaron la Vuelta del Uruguay en toda su historia, y el destino me puso entre ellos”, recordó años atrás en una entrevista con Ahora El Día al repasar aquella consagración.

En esa época, la carrera reunió un alto nivel internacional, con equipos de Italia, España, Holanda, Brasil, Chile, Venezuela e incluso formaciones rusas, lo que marcaba la exigencia del pelotón.

La competencia, compuesta por nueve etapas, tuvo una definición cambiante. Maistegui ganó la primera jornada y llegó a vestir la malla oro en distintos tramos de la prueba, hasta una escapada decisiva en la parte final que le permitió quedarse con el liderazgo de la general.

“Fue una fuga muy grande y ese día había ganado el premio sprinter. Ahí quedé como líder y después solo tuve que llegar a Montevideo para consagrarme”, rememoró.

El desarrollo de la Vuelta mostró una disputa cerrada hasta el final. “Había equipos muy fuertes, como el de Gustavo de los Santos y Federico Moreira. La carrera se definía segundo a segundo”, señaló en aquella misma charla.

Maistegui alcanzó la consagración con 29 años y en su sexta participación en la prueba, en ese momento defendiendo los colores del Belo Horizonte de Montevideo.

“Éramos un equipo muy parejo, con corredores de experiencia. Yo venía de un buen rendimiento previo en la Vuelta del Peñarol, que me posicionó como candidato”, explicó.

Con el paso del tiempo, aquella Vuelta del Uruguay quedó como el punto más alto de su carrera deportiva y una de las marcas más importantes del ciclismo regional.

“Quedar en la historia del ciclismo uruguayo es algo que te acompaña siempre”, afirmó.