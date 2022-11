Un cliente fue a almorzar a un bar histórico de Recoleta y tras comer una "Traviata", se indignó con el precio de la cuenta. Su reclamo se viralizó en Twitter y el dueño de "La Biela" le respondió en un móvil de Crónica HD. "Nosotros no tenemos quejas por los precios", remarcó el gastronómico.

Todo empezó con el tuit de Germán Ferno donde relató: "Estoy en La Biela, de Recoleta, pedí una 'Traviata' de mierda que es una 'Criollita' con una feta de jamón y queso de mierda. Me la cobraron 1.100 pesos. Me estoy puteando con el mozo que encima no me trae la factura".

Ante la situación insólita, Chiche Gelblung dialogó en exclusiva con el denunciante y el dueño del famoso comercio gastronómico porteño.

Mientras tanto, la producción de Crónica HD realizó la compra de las galletitas y el fiambre para preparar la denominada "Traviata", en un supermercado chino, y todo salió $66. Una diferencia de más de 1.000 pesos.

En primer lugar, el tuitero se excusó ante Chiche Gelblung: "La culpa es toda mía, pero me acuerdo que cuando vino el mozo con la cuenta le dije: 'Siento que me comí un pollo al spiedo con lo que me estás cobrando'".

Tras recibir muchas críticas en la red social del pajarito, el economista agregó: "Cada uno es dueño de cobrar lo que quiere. Me sorprendió cómo se viralizó esto".

"La inflación te rompe el sistema de precios", analizó y describió: "Es el hecho de vivir en un país donde no hay precio".

A su turno, Carlos Gutiérrez, dueño del restaurante La Biela, dialogó con Gelblung y explicó que el "tostado mixto" vale 1.110 pesos, igual que la traviata y una medialuna grande con jamón y queso.

"Nosotros no tenemos quejas por los precios. Hace 56 años que estoy acá y cuido los precios. Cuido a la clientela que es habitué", aseguró el comerciante del bar de Recoleta.