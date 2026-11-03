La fecha 16 del Torneo Clausura se disputará entre el jueves 5 y el domingo 8 de noviembre, con partidos decisivos para el cierre de la fase regular. Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central jugarán en simultáneo el sábado a las 17.30, en la definición del primer puesto de la tabla anual.

El Xeneize recibirá a Defensa y Justicia en La Bombonera; el Bicho será local ante Huracán y el Canalla enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito. El horario del cronograma es a las 17.30, y reemplaza a las 14.30 que se habían informado de manera preliminar.

Boca llega a este cierre después de asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2027. Ahora buscará terminar en lo más alto del acumulado de la temporada.

River, por su parte, abrirá la jornada como visitante frente a Aldosivi el jueves a las 15. Ese día también jugarán Gimnasia y Belgrano, desde las 19.15.

El cronograma completo de la fecha 16

Jueves 5 de noviembre

15.00: Aldosivi – River, Zona B.

Aldosivi – River, Zona B. 19.15: Gimnasia – Belgrano, Zona B.

Viernes 6 de noviembre

15.00: Barracas Central – Racing, Zona B.

Barracas Central – Racing, Zona B. 19.00: San Lorenzo – Platense, Zona A.

San Lorenzo – Platense, Zona A. 19.00: Independiente – Deportivo Riestra, Zona A.

Independiente – Deportivo Riestra, Zona A. 19.00: Unión – Vélez, Zona A.

Unión – Vélez, Zona A. 22.00: Tigre – Sarmiento, Zona B.

Tigre – Sarmiento, Zona B. 22.00: Banfield – Atlético Tucumán, Zona B.

Sábado 7 de noviembre

15.00: Gimnasia de Mendoza – Independiente Rivadavia, interzonal.

Gimnasia de Mendoza – Independiente Rivadavia, interzonal. 15.00: Talleres – Estudiantes de La Plata, Zona A.

Talleres – Estudiantes de La Plata, Zona A. 17.30: Argentinos Juniors – Huracán, Zona B.

Argentinos Juniors – Huracán, Zona B. 17.30: Rosario Central – Estudiantes de Río Cuarto, Zona B.

Rosario Central – Estudiantes de Río Cuarto, Zona B. 17.30: Boca – Defensa y Justicia, Zona A.

Domingo 8 de noviembre

17.00: Central Córdoba – Lanús, Zona A.

Central Córdoba – Lanús, Zona A. 19.30: Instituto – Newell’s, Zona A.

El viernes concentrará la mayor cantidad de encuentros, con seis partidos. El cierre de la programación quedará para el domingo, cuando Instituto reciba a Newell’s en Córdoba.