Se define el campeón de la anual y los cruces de play off: confimaron días y horarios de la última fecha del Clausura
La jornada se disputará del jueves 5 al domingo 8 de noviembre. Los tres equipos que pelean por el primer puesto de la tabla anual jugarán el sábado a las 17.30.
La fecha 16 del Torneo Clausura se disputará entre el jueves 5 y el domingo 8 de noviembre, con partidos decisivos para el cierre de la fase regular. Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central jugarán en simultáneo el sábado a las 17.30, en la definición del primer puesto de la tabla anual.
El Xeneize recibirá a Defensa y Justicia en La Bombonera; el Bicho será local ante Huracán y el Canalla enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito. El horario del cronograma es a las 17.30, y reemplaza a las 14.30 que se habían informado de manera preliminar.
Boca llega a este cierre después de asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2027. Ahora buscará terminar en lo más alto del acumulado de la temporada.
River, por su parte, abrirá la jornada como visitante frente a Aldosivi el jueves a las 15. Ese día también jugarán Gimnasia y Belgrano, desde las 19.15.
El cronograma completo de la fecha 16
Jueves 5 de noviembre
- 15.00: Aldosivi – River, Zona B.
- 19.15: Gimnasia – Belgrano, Zona B.
Viernes 6 de noviembre
- 15.00: Barracas Central – Racing, Zona B.
- 19.00: San Lorenzo – Platense, Zona A.
- 19.00: Independiente – Deportivo Riestra, Zona A.
- 19.00: Unión – Vélez, Zona A.
- 22.00: Tigre – Sarmiento, Zona B.
- 22.00: Banfield – Atlético Tucumán, Zona B.
Sábado 7 de noviembre
- 15.00: Gimnasia de Mendoza – Independiente Rivadavia, interzonal.
- 15.00: Talleres – Estudiantes de La Plata, Zona A.
- 17.30: Argentinos Juniors – Huracán, Zona B.
- 17.30: Rosario Central – Estudiantes de Río Cuarto, Zona B.
- 17.30: Boca – Defensa y Justicia, Zona A.
Domingo 8 de noviembre
- 17.00: Central Córdoba – Lanús, Zona A.
- 19.30: Instituto – Newell’s, Zona A.
El viernes concentrará la mayor cantidad de encuentros, con seis partidos. El cierre de la programación quedará para el domingo, cuando Instituto reciba a Newell’s en Córdoba.