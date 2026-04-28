El primer fin de semana de mayo se jugará la novena fecha del Torneo Apertura del fútbol argentino, que está pendiente después del paro de principios de marzo. La decisión de Claudio "Chiqui" Tapia de cancelar la actividad debido a la indagatoria tanto para él como para Pablo Toviggino derivó en el aplazamiento y hasta el momento no había días ni horarios confirmados. Por este motivo, la AFA dio detalles de cuándo se disputarán los partidos que definirán las clasificaciones a los playoffs.

Uno de los cotejos más importantes de esta jornada será el clásico entre San Lorenzo e Independiente en el Nuevo Gasómetro por la Zona A. Ninguno de los dos logró el avance a la próxima ronda y saben que necesitan ganar para alcanzar este objetivo mientras varios equipos los corren de atrás y pueden aprovechar un traspié. En la Zona B, Racing está en una situación similar pero fuera de los ocho primeros, por lo que el elenco de Gustavo Costas está obligado a sumar de a tres ante Huracán y esperar resultados.

Días y horarios de la novena fecha del Torneo Apertura confirmados

Sábado 2 de mayo

Barracas Central vs. Banfield - 14.00.

Lanús vs. Deportivo Riestra - 14.30.

Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Boca Juniors - 16.15.

San Lorenzo vs. Independiente - 18.45.

Unión de Santa Fe vs. Talleres de Córdoba - 18.45.

Platense vs. Estudiantes de La Plata - 21.15.

Domingo 3 de mayo

Aldosivi vs. Independiente Rivadavia de Mendoza - 13.30.

Rosario Central vs. Tigre - 16.00.

Racing vs. Huracán - 16.00.

Gimnasia de Mendoza vs. Defensa y Justicia - 16.00.

Belgrano vs. Sarmiento de Junín - 16.00.

River Plate vs. Atlético Tucumán - 18.30.

Lunes 4 de mayo

Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Argentinos Juniors - 17.00.

Vélez Sarsfield vs. Newell's - 19.15.

Estudiantes de Río Cuarto vs. Instituto - 21.30.

Qué equipos se clasificaron a los playoffs del Torneo Apertura

Zona A: Estudiantes de La Plata, Boca Juniors, Vélez Sarsfield, Talleres de Córdoba y Lanús.

Zona B: Independiente Rivadavia de Mendoza, River Plate, Argentinos Juniors, Rosario Central, Belgrano y Gimnasia de La Plata.

Cómo se define el Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino