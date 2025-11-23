En el estadio “Teodoro Treisse” de Urdinarrain, desde las 20.30, Deportivo intentará revertir la serie ante su clásico rival, Juventud, que se impuso en el partido de ida —jugado el lunes pasado en el “Juan Jorge Stauber”— por 1-0, con gol de Bruno Ramírez, de penal.

El Azul se quedó con los dos últimos cruces a eliminación directa entre ambos, el último por los cuartos de final de la Copa Entre Ríos, a principios de este año, con un global de 3-1. Sin embargo, Juventud Urdinarrain arrastra cuatro victorias consecutivas en el clásico y buscará estirar esa racha para meterse en la final, en busca del bicampeonato.

Por su parte, en el Estadio Municipal, Pueblo Nuevo será local desde las 21.15 frente a Central Larroque, con la difícil misión de revertir la derrota 3-0 sufrida en el encuentro de ida, disputado en el estadio Raúl Impini.

Esa caída no sólo complica las chances del Sabalero de seguir en carrera por el título, sino que además significó su primera derrota en el torneo, tras haber finalizado invicto la fase clasificatoria. En contraste, el Rojo larroquense sacó una diferencia importante como local y saborea la clasificación a una nueva final, con aroma a revancha tras escapársele el Torneo Apertura en la última fecha.

Independiente espera rival en Sub 21

Pueblo Nuevo y Central Larroque también protagonizan una de las semifinales del Clausura de Sub 21 y hoy jugarán la revancha desde las 19, en la antesala del partido de Primera. En la ida, los larroquenses se impusieron 3-2.

El ganador enfrentará en la final a Independiente, que entre semana eliminó a Central Entrerriano por penales, luego de igualar 1-1 en el resultado global.