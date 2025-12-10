A pocos días de la final del Torneo Clausura entre Racing Club y Estudiantes de La Plata, que se jugará en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero y definirá al nuevo campeón del fútbol argentino, la Liga Profesional de Fútbol realizó el sorteo para los campeonatos del 2026 em el predio de la AFA, en Ezeiza.

En primera instancia, se detallaron las consideraciones generales del sorteo de cada zona y comenzaron a definirse los clubes que integrarían cada una de ellas, sin confirmar las localías y el fixture. Para destacar, Boca Juniors integrará la A con Independiente, San Lorenzo, Vélez, Riestra, Talleres, Instituto, Platense, Estudiantes, Gimnasia de Mendoza, Lanús, Newell’s, Defensa y Justicia, Central Córdoba y Unión.

Por su parte, River Plate irá al grupo B junto con Racing, Huracán, Barracas Central, Belgrano, Estudiantes de Río Cuarto, Argentinos Juniors, Tigre, Gimnasia, Independiente Rivadavia, Banfield, Rosario Central, Aldosivi, Atlético Tucumán y Sarmiento.

Luego se sortearon los cruces interzonales adicionales a la fecha de clásicos, entre los que se destacan: River-Vélez, Boca-Racing, Independiente-Independiente Rivadavia, San Lorenzo-Estudiantes de Río Cuarto y Argentinos-Lanús. Las localías tampoco fueron anunciadas.

Boca y Racing se enfrentarán en el Interzonal del Torneo Apertura 2026 (REUTERS/Agustin Marcarian)

En la previa al evento, que se transmitió por el sitio oficial de la LPF, la entidad que rige los destinos del certamen bajo la órbita de la AFA, estableció las premisas para la lotería que definió cómo se disputarán los Torneos Apertura y Clausura de la próxima temporada. El mismo se realizó por parejas de equipos, siguiendo el mismo criterio utilizado este año. De este modo, si un club quedaba asignado a la Zona A, su par fue automáticamente a la Zona B. Entre los criterios para formar estas parejas se priorizan los clásicos, como es el caso de Boca Juniors y River Plate, por ejemplo. Hay que destacar que los equipos ascendidos de la Primera Nacional quedarán emparejados de la siguiente manera: Estudiantes de Río Cuarto con Instituto y Gimnasia de Mendoza con Independiente Rivadavia. Los otros nuevos cruces serán Aldosivi-Defensa y Justicia, Sarmiento-Unión y Barracas Central-Deportivo Riestra.

Para la temporada 2026, el formato contempla dos zonas de 15 equipos cada una, con una fase de grupos de 16 partidos y playoffs que incluyen los octavos, cuartos, semifinales y la final de cada certamen. Cada equipo disputará 14 partidos contra rivales de su zona y un encuentro interzonal frente a su clásico, según los criterios establecidos.

Además, las autoridades de seguridad solicitaron una distribución homogénea de equipos y partidos en cada jurisdicción, mientras que las señales televisivas pidieron que los clásicos se repartan a lo largo del torneo, con un clásico por fecha y evitando que se jueguen en las primeras jornadas. Además, los clubes pidieron mantener el orden de localía de los clásicos respecto a la temporada anterior y que estos partidos se programen los fines de semana (sábado o domingo).

En cuanto a asignaciones específicas, San Lorenzo y Deportivo Riestra serán ubicados considerando su cercanía geográfica, y lo mismo ocurrirá con Argentinos Juniors y Vélez, para equilibrar la cantidad de partidos por fin de semana y cumplir con los requerimientos de seguridad.

Platense se coronó campeón del Apertura 2025

Así quedaron formadas las zonas del Torneo Apertura 2026:

Zona A: Boca Juniors, Independiente, San Lorenzo, Riestra, Talleres, Instituto, Platense, Vélez, Estudiantes, Gimnasia de Mendoza, Lanús, Newell’s, Defensa y Justicia, Central Córdoba y Unión.

Zona B: River Plate, Racing, Huracán, Barracas Central, Belgrano, Estudiantes de Río Cuarto, Argentinos Juniors, Tigre, Gimnasia, Independiente Rivadavia, Banfield, Rosario Central, Aldosivi, Atlético Tucumán y Sarmiento.

*Para el Torneo Clausura, se invertirán las localías

LA FECHA INTERZONAL ADICIONAL:

Vélez vs River Plate

Barracas Central vs Platense

Talleres vs Rosario Central

Sarmiento vs Estudiantes de La Plata

Defensa y Justicia vs Belgrano

Argentinos Juniors vs Lanús

Boca Juniors vs Racing

Independiente Rivadavia vs Independiente

Unión vs Aldosivi

Atlético Tucumán vs Instituto

San Lorenzo vs Estudiantes de Río Cuarto

Gimnasia y Esgrima La Plata vs Gimnasia de Mendoza

Central Córdoba vs Tigre

Huracán vs Deportivo Riestra

Newell’s vs Banfield

*Las localías se definirán más tarde