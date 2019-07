Se definieron los campeones de los Torneos Juveniles locales

El torneo se jugó en el Centro Sirio Libanés tanto en varones como en mujeres en las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18, clasificando los tres mejores de cada categoría y rama para disputar los Campeonatos Entrerrianos en representación de la Asociación local.

En la categoría Sub 14 masculina la lucha fue muy reñida, con tres jugadores empatando el primer puesto, todos sin perder ninguna partida. Por sistema de desempate fue campeón Joaquín Ledesma, subcampeón quedó Juan Pablo Mattos y tercero se ubicó Lihué Mahmud.

En Damas Sub 14, la campeona fue Yael Archania y subcampeona se consagró Micaela Damer.

En Sub 16 Femenino fue campeona Edurne Lacasia y en Sub 18 Femenino, la ganadora del torneo fue Wendy Gil Staldecker. Entre los varones, en Sub 18 el campeón fue Tomás Roko, escoltado por Facundo Baigoria, mientras que en Sub 16 el título quedó en manos de Luciano Benedetti, seguido de Juan Ignacio Maciel.