Se definió para la primera semana de mayo el arranque del Torneo Oficial

En la reunión, que comenzó a las 20.30 y terminó cerca de las 23, se trataron temas varios relacionados con la marcha del fútbol, la actualidad, el presente económico de los clubes que la conforman y de cómo se va a jugar, pandemia mediante, en el 2021.

Quedó absolutamente claro que el campeonato comenzará “si se juega con público, caso contrario, no conviene abrir las puertas de las canchas”, de acuerdo a lo expresado por uno de los delegados, opinión que tuvo un apoyo generalizado. Un delegado de un club que no posee cancha propia, sostuvo en la misma línea que “si habilitan el público, podemos llegar a pelearla, caso contrario, no se jugará”.

La fecha estimativa de comienzo es la del primer fin de semana de mayo, previa disputa en el último fin de semana de abril de la postergada final de la Copa Ciudad de Gualeguaychú, entre Juventud de Urdinarrain y Central Larroque.

Se analizaron las propuestas presentadas por la Liga Departamental, Central Larroque y Juventud de Urdinarrain, imponiéndose la de la entidad de Urdinarrain por 6 votos a 4; mientras que en el de la División B, se aprobó el proyecto presentado por Sporting,

El proyecto de Juventud de Urdinarrain para la División A propone un torneo de 10 equipos, todos contra todos en dos rondas, con un total de 18 partidos. El campeón tendrá una plaza para jugar la edición 2022 del Regional Amateur, en tanto que el subcampeón podría aspirar a una segunda plaza en la Copa Entre Ríos. En tanto, quienes ocupen el noveno y décimo lugar perderán la categoría y descenderán a la división de ascenso de la temporada que viene.

También se definieron los potenciales sistemas de desempate para coronar al campeón y también para definir los descensos, en ambos casos aplicando primero la diferencia de goles, en segundo término los goles a favor y como tercer sistema de desempate, la disputa de dos partidos en un mano a mano decisivo.

En la División B, se disputará una primera parte todos contra todos a dos rondas, donde el primero conseguirá el primero de los ascensos y será el campeón de la temporada. La segunda etapa del torneo enfrentará a los equipos ubicados del segundo al noveno lugar en partido de ida y vuelta, avanzando los ganadores a semifinales por el segundo ascenso y posteriormente a una final que será a un solo juego en cancha neutral. En la segunda parte del torneo, tendrán ventaja deportiva para aquellos equipos mejor ubicados en la etapa regular, mientras que el segundo ascenso se definirá en un solo partido, sin ventaja deportiva y con definición por penales en caso de empate.

Asimismo, se confirmó que la Copa Ciudad de Gualeguaychú 2021 tendrá como fecha estimada de comienzo el 10 de octubre, participando del mismo los 19 equipos afiliados. Se utilizará el formato habitual de zonas clasificatorias, el cual consensuarán los clubes con el Municipio.

El ganador de este torneo obtendrá una plaza para participar en el Torneo Provincial de Clubes 2022.

RECUADRO

Los números

Se habló de los precios que tendrá una terna arbitral, que rondaría en los 8000 pesos, mientras que la seguridad policial por partido oscilaría entre 6000 y 7000 pesos por partido. De esta forma, se hizo un cálculo estimativo para los equipos que poseen estadio una cifra entre 20 y 25 mil pesos por partido, mientras que los elencos que no tienen cancha, tendrían un costo cercano a los 30 mil pesos por partido.