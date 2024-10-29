Un edificio de diez pisos en el centro de Villa Gesell, donde funcionaba el Apart Hotel Dubrovnik, se derrumbó alrededor de las 0:50. Según testigos y el jefe del operativo, Hugo Piriz, entre 7 y 9 personas se encontraban en el edificio al momento del colapso. Las labores de rescate, que incluyen equipos especializados y perros rastreadores, continúan mientras intentan evacuar a los atrapados. El intendente local, Gustavo Barrera, confirmó que “cerca del 80% del edificio se vino abajo”, afectando también a edificios vecinos y limitando el acceso de maquinaria pesada.

Por lo pronto, las causas del derrumbe se desconocen. La Justicia gesellina, con la fiscal Verónica Zamboni -que investigó y llevó a juicio a los rugbiers acusados de matar a Fernando Báez Sosa-, inició un expediente para investigar el derrumbe por el presunto delito de estrago culposo. Zamboni se encontraba en la escena del hecho a comienzos de la mañana de hoy.

El jefe del operativo de rescate, Hugo Piriz, confirmó que varias dotaciones de Bomberos de Villa Gesell, y de otras localidades cercanas, trabajan en el lugar para remover a los escombros y rescatar a las personas atrapadas.

“A las 0:50 recibimos el llamado. Estuvimos trabajando desde esa hora buscando personas. En este momento estamos hablando con una señora que está atrapada entre los escombros, entonces tenemos que hacer un trabajo muy cuidadoso, con los perros que nos marcan lugares donde podría haber gente”, explicó Piriz. “Por el momento, se está haciendo una búsqueda entre siete y diez personas. Se han entrevistado con una señora que dice que está con otra persona atrapada y se está trabajando en el rescate de ellos. Es mucho escombro lo que hay, pero tenemos identificado el lugar”, agregó el jefe del operativo.

Pasadas las 7 de este martes, el gobierno municipal informó que en la parte colapsada (la parte trasera) se habría estado modificando la estructura en forma ilegal e irregular. ”El pasado 20 de agosto de 2024, la municipalidad, a través de la Dirección de Edificios Privados y Espacios Públicos, detecta y paraliza trabajos que se estaban realizando en el interior de la propiedad, sin contar con la debida autorización municipal“, señalaron a través de un comunicado.

Luego, agregaron: “Posteriormente a la intimación, los propietarios solicitan mediante un aviso de obra la autorización únicamente de las siguientes tareas: cambio de carpinterías, cambios de revestimientos de pisos, pintura interior, cambio de revestimiento de baños y retiro de mesadas. Estos trabajos son autorizados por la Dirección de Obras con la salvedad de que el cambio de carpinterías solo se autorizaba en planta baja, no en altura”.

Fuente: Infobae