Durante la previa de Semana Santa, la producción local de huevos de Pascua registra una caída de entre un 10 y un 15 %, comparado con el año anterior. El segmento chocolatero argentino informó que la demanda se encuentra en descenso, lo que afecta la cantidad de productos disponibles en las góndolas.

La suba internacional del precio del cacao incide directamente sobre los costos del sector. Por ese motivo, los empresarios explican que el encarecimiento de la materia prima importada contribuye a la reducción de la oferta. La fabricación de huevos de chocolate no solo disminuye por factores económicos, sino también por el posicionamiento del producto como artículo no esencial, según alertan desde las cámaras empresariales.

Belén Escobar, periodista especializada en Economía, sostuvo en Infobae en Vivo Al Amanecer: “Hasta un 15% está cayendo la producción de huevos de Pascua, de huevos de chocolate”. La especialista detalló el impacto en la industria para este 2026: “Entre un 10% y un 15% está cayendo la producción de huevos de Pascua durante este 2026 con relación al año pasado”.

Factores detrás de la caída en la producción

El informe del sector chocolatero señaló una baja en la demanda en días previos a la festividad religiosa. Aunque restan jornadas para la llegada oficial de Semana Santa, ya se advierte un menor flujo de ventas en quioscos y supermercados. Desde la rama empresaria, reconocen incertidumbre sobre la evolución del consumo hacia el cierre de la temporada.

El alza del cacao importado impacta el precio final de los huevos de Pascua. Su cotización internacional experimentó subas durante los últimos meses. “Un precio del cacao que nosotros importamos y que estamos pendientes de lo que suceda a nivel internacional, que tuvo un incremento y que eso también termina impactando entonces en la suba de costos para el sector”, remarcó Escobar.

A la situación de las materias primas, se suma el carácter de bien secundario del huevo de chocolate. Esta condición vuelve a este artículo uno de los primeros que las familias eliminan de la lista de compras cuando ajustan su presupuesto, confirmó la periodista.

El sector chocolatero argentino enfrenta incertidumbre por la evolución del consumo y la caída de ventas en la temporada

Cambios en los hábitos de consumo: auge del huevo casero

La disminución en la oferta industrial de huevos de Pascua coincide con el crecimiento en la elaboración casera desde la pandemia. Consumidores eligen cada vez más fabricar sus propios huevos como alternativa frente al aumento de precios comerciales. En redes sociales y grupos de aficionados, se multiplican los testimonios y recetas para preparar estos productos en casa.

Belén Escobar comentó sobre este fenómeno: “En paralelo, también un crecimiento desde la pandemia de huevos de Pascua caseros”.

El chocolate concentra consenso entre los consumidores habituales. Las preferencias personales afectan la elección de formatos y marcas, mientras los cambios en precios y acceso condicionan el nivel de consumo familiar en Argentina.

Crece la tendencia a fabricar huevos de Pascua caseros como alternativa frente al aumento de precios comerciales (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)

El próximo domingo de Pascua enfrenta al sector chocolatero nacional con una demanda más baja y mayores desafíos en materia de costos, mientras la tendencia de los huevos caseros se mantiene y amplía en los hogares.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.