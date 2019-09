Se desarrolla la jornada de actualización sobre el cannabis medicinal

La Doctora Catalina M. Van Baren de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, habló sobre el Cannabis Medicinal, la planta sus principios activos y acciones farmacológicas. La profesional, entrevistada por ElDía, destacó que en los últimos años "se ha dado una gran expansión acerca del tema de cannabis, algo que preocupa, porque al no estar del todo legalizada tenemos grandes problemas con lo que se comercializa en el mercado informal”. Habló de “falta de calidad y que utiliza como medicamento, pero todavía no lo es, y obviamente no tiene los controles que requiere cualquier producto medicinal”. Asimismo señaló que “la gente, los familiares de pacientes, recurren al mercado informal, generándose de esta manera un gran problema sanitario”.

Indicó que los principales activos son "los fitocannabinoides que constituyen un grupo único que se dan en este género, y vienen acompañados de otros compuestos, aunque los fitocannabinoides son los más importantes”.

La especialista dijo que "se trata de una planta que se conoce desde los tiempos de la antigüedad y que es utilizada para la epilepsia refractaria, limitan la habilidad del paciente para vivir plenamente acorde con sus deseos y su capacidad mental y física, y el dolor”, recordando que "fue prohibida durante muchos años, prohibición que provocó el no uso”.

Luego de la serie de charlas, a las 17.45 se desarrollará una charla abierta a la comunidad sobre “Mitos y realidades del uso de Cannabis Medicinal”.