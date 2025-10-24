El Servicio Meteorológico Nacional emitió un Alerta Naranja para Gualeguaychú durante la mañana.

Sostiene que el área será afectada por lluvias y tormentas fuertes o localmente severas. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas que podrían superar los 100 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, que pueden ser superados puntualmente.

Además, para la tarde y noche de este viernes persiste un Alerta Amarillo, que sostiene lo siguiente: El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Finalmente, las lluvias se extenderían hasta la madrugada del sábado, y luego el tiempo mejoraría.