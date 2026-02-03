n incendio afectó un taller de la empresa Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay este lunes por la noche. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos y las llamas fueron controladas.

Segúin se informó, a las 20:50, los Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay fueron alertados sobre un incendio generalizado en un taller utilizado para refacciones de chapa y pintura, ubicado en un lateral de la planta de faena del Frigorífico Granja Tres Arroyos.

El personal trabajó arduamente con tres unidades, incluyendo una autobomba y dos camiones de abastecimiento. Además, se sumó una autobomba perteneciente a la planta, que previamente había sido adquirida de los Bomberos Voluntarios de la ciudad.

Dentro del taller se encontraba un camión, donde, por causas que aún se investigan, se generó un foco ígneo que provocó un incremento de la temperatura, lo que derivó en el colapso del techo del galpón.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas durante el incidente. En el lugar también se hicieron presentes efectivos policiales y personal de la División Criminalística para realizar los peritajes correspondientes. El Jefe de Bomberos Voluntarios, Comandante Mayor Carlos Nosalevich, supervisó las tareas en el sitio.

Los bomberos trabajaron intensamente hasta lograr la extinción total del incendio. Posteriormente, realizaron labores de enfriamiento en los tubos de acetileno y oxígeno que se encontraban en el recinto, con el objetivo de garantizar la seguridad en la zona afectada, publicó La Pirámide.