VIOLENCIA EN EL FÚTBOL
Se desató una batalla campal en la Liga de Concepción del Uruguay
El fútbol uruguayense vivió anoche un episodio bochornoso durante la final de la Copa de Oro de la Tercera División.
Tras el triunfo 1-0 de Gimnasia y Esgrima sobre Lanús, en el estadio Hermanos Núñez, el cierre del partido derivó en una batalla campal que involucró a jugadores, integrantes del cuerpo técnico y auxiliares de ambos equipos. Las imágenes, registradas en video, muestran corridas, golpes y agresiones cruzadas en plena cancha.
Ante la escalada de violencia, la Policía debió ingresar al campo de juego para resguardar la integridad física de la terna arbitral.
