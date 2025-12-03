Tras el triunfo 1-0 de Gimnasia y Esgrima sobre Lanús, en el estadio Hermanos Núñez, el cierre del partido derivó en una batalla campal que involucró a jugadores, integrantes del cuerpo técnico y auxiliares de ambos equipos. Las imágenes, registradas en video, muestran corridas, golpes y agresiones cruzadas en plena cancha.

Ante la escalada de violencia, la Policía debió ingresar al campo de juego para resguardar la integridad física de la terna arbitral.