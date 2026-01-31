En la madrugada del día sábado, alrededor de las 1.10, personal policial de Comisaria Octava intervino de oficio en las inmediaciones de las calles Alberdi y Cándido Irazusta, a raíz de un hecho caratulado como lesiones.

El procedimiento se originó durante el desarrollo del corso popular “Matecito”, donde se produjo una pelea entre varias personas, resultando un ciudadano de 25 años agredido físicamente y con lesiones visibles leves. Debido a la situación, el damnificado debió ser asistido y trasladado en ambulancia hacia el hospital local para su atención médica.

Como resultado de la intervención policial, fueron aprehendidos dos jóvenes, uno de 21 años y otro de 17 años, señalados como los presuntos agresores. El mayor de edad fue trasladado a Jefatura Departamental, mientras que el menor fue derivado a la Comisaría del Menor.

Tomó intervención el fiscal en turno, quien dispuso la detención del masculino mayor de edad y la entrega del menor a sus progenitores, conforme a la normativa vigente.