Se despegan de Martín Cirio: "Si aparece 'El Yoni' y dice que lo abusó, le creo"

"Estos cuatro necesitan desaparecer de todos los medios de este país con urgencia. #MartinCirioPedofilo #DesaparecePedofilo", escribió un usuario en Twitter, y despertó la indignación de Maratea. "Escuchame una cosita, baby. Vos querés que yo desaparezca porque te jode mi éxito y ahora La Faraona es acusado de pedófilo y/o pederasta y soñás con que eso haga que yo no pueda trabajar más, pero eso no va a pasar, amigo. Estoy cada vez más pegado y no hay nada que puedas hacer", escribió como respuesta.

Además, el influencer explicó en una serie de stories de Instagram que pese a su relación laboral no es amigo de La Faraona y se identifica más como 'un admirador' por su manera de soltar "temas que son tabú para la sociedad". "Es alguien que se fue ganando ciertas licencias para decir lo que quiere, como si fuera el nuevo Fernando Peña", agregó, comparándolo con el comediante uruguayo que murió en 2009.

"Pero viendo todo el compilado, no me gustó. Me pareció fuertísimo, no está bueno hacerse el boludo", dijo Maratea y fue directo al punto con sus seguidores: "Lo que todos quieren saber es si creo que La Faraona es pedófilo o no, si abusó de algún pendejo o no", dijo. "Si abusó o no de un pendejo no hay ninguna prueba más que lo que él dice, y él dice que es humor. Y la verdad, ¿por qué él mismo lo diría? Ahora, si aparece 'El Yoni' y dice a mí me abusó', obvio le creo todo al Yoni y caso cerrado", concluyó.