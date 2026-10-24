Un accidente se registró la noche de este viernes en el centro de Paraná: el entrepiso de madera de un bar se desplomó mientras un grupo de personas celebraba un cumpleaños. Como consecuencia del derrumbe, 15 personas resultaron heridas y recibieron asistencia médica, de las cuales siete fueron trasladadas al Hospital San Martín indicaron a AHORA desde bomberos voluntarios.

El hecho ocurrió cerca de las 23.30 en el bar Las Piedras ubicado en la esquina de las calles Córdoba y Alameda de la Federación. Según se informó, la estructura cedió cuando los invitados comenzaban a cantar el feliz cumpleaños, lo que provocó la caída de quienes se encontraban en el sector superior.

Las personas que estaban sobre el entrepiso cayeron desde “una altura estimada en dos metros y medio”. Tras el colapso de la estructura, se dio aviso a los servicios de emergencia para asistir a los lesionados.

De las 15 personas que recibieron atención médica en el lugar, siete fueron derivadas al hospital para una evaluación de mayor complejidad. Hasta el momento no se difundieron partes oficiales sobre el tipo de lesiones registradas ni sobre la evolución de los pacientes trasladados.

En el establecimiento se desplegó un operativo de asistencia y control. En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Zapadores, Bomberos Voluntarios y equipos de rescate, quienes intervinieron en la atención de los afectados y en la revisión de la estructura. También participó personal de Control Urbano de la Municipalidad de Paraná para realizar las actuaciones administrativas correspondientes.

Aún no se establecieron los motivos que provocaron el colapso del entrepiso de madera. Las autoridades realizarán las pericias técnicas para evaluar el estado previo de la construcción y las condiciones de seguridad del local.