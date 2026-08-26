El consumo de combustible en las estaciones de servicio de todo el país volvió a caer, en línea con el deterioro de la actividad económica. En julio se comercializaron 1.368.722 metros cúbicos (m³) frente a 1.462.232 m³ del mismo mes de 2025, lo que explicó una caída interanual de 6,4% de las ventas. De este modo, julio fue el sexto mes consecutivo de caída interanual de la demanda de naftas y gasoil en el país. También marcó una caída de 0,51% frente a junio.

A diferencia de 2025, donde se alternaron subas y bajas de las ventas interanuales (vs 2024), la serie de caídas consecutivas de 2026 del expendio en los surtidores frente al año pasado son las siguientes: febrero -1,67%; marzo -1,05%; abril -2,38%; mayo -0,20%; y junio -2,92%.

En enero de este año las ventas fueron prácticamente las mismas, ya que tuvieron un leve repunte de 0,11% frente al primer mes de 2025. Los datos surgen del último informe de Surtidores, realizado en base a datos de la Secretaría de Energía.

Además, el derrumbe interanual de 6,4% del consumo de combustible en julio fue el más pronunciado de los últimos dos años, ya que superó a noviembre de 2025 que había registrado una caída interanual de 5,95%,

Entre los meses de enero y julio se vendieron 9,58 millones de m³, un 2,1% menos que en el mismo período del año pasado y casi un 10% de derrumbe de las ventas si se lo compara con los primeros siete meses de 2023, donde el expendió fue de 10,64 millones de m³.

Desplome en naftas y gasoil

El informe detalla que la venta de la nafta premium, consumido por los vehículos particulares de gama media-alta y alta, acumuló su tercer mes consecutivo en baja, con una disminución interanual del 6,4%.

La venta de la nafta súper, la más consumida por los vehículos particulares (gama media y baja), presentó la mayor caída, con un retroceso de un 7,8% en comparación con el año pasado.

El gasoil grado 3 (premium), que utilizan los vehículos modernos y la maquinaria agrícola de última generación, interrumpió la recuperación que venía teniendo y cayó en julio un 1,89% interanual. Por su parte, el gasoil grado 2, el combustible que utiliza el agro, el transporte de carga y de pasajeros, retrocedió 7,04%.

Por provincia

El derrumbe de las ventas en estaciones de servicio se registró en 21 de 24 distritos del país. Las provincias con mayores caídas fueron Tucumán, que registró un retroceso en las ventas de combustibles de un 22,4% en comparación con 2025. Siguen Jujuy (-16,4%), Salta (-15,8%), Santa Cruz (-14,5%), Misiones (-13,8%), La Rioja (-13,7%), Corrientes (-12,2%) y Mendoza (-10,2%).

Con un dígito de retroceso de las ventas interanuales aparecen CABA, que sufrió un 9,5% de caída interanual, Río Negro (-8,2%), San Luis (-7,8%), Entre Ríos (-7,5%), Tierra del Fuego (-6,4%), Buenos Aires (-5,8%), Chubut (-5,7%), Formosa (-4,7%), San Juan (-4,3%), Catamarca -3,8%), Santa Fe (-1,6%), Córdoba (-1,5%) y Chaco (-0,26%). La excepción con una leve suba fueron las provincias de La Pampa (+0,68%), Neuquén (0,49%) y Santiago del Estero (+0,18%).

Por compañía

La empresa con mayoría accionaria estatal YPF, que concentra el 55,7% del mercado local de expendio de combustibles, registró una caída en las ventas en julio de 5,18% en comparación con el mismo mes de 2025, según detalló el informe de Surtidores.

Además, la marca Shell, con un 22,7% del mercado, tuvo una caída de las ventas de 6,95%. Mientras que Axion Energy, que tiene el 12,1% del mercado local, tuvo una baja de ventas de 3,75% interanual.

Además, la marca Puma Energy, con un 5,6% del mercado, registró una caída en julio de 3,15% interanual y Dapsa, con un 2,1% de las ventas, marcó una baja en julio de 8,7% interanual y Gulf un retroceso de 10,1%.