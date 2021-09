"Se dice que soy hueca": el extraño jingle de campaña electoral de Cinthia Fernández

En sus redes sociales, Fernández prometió que iba a pelear por los derechos de las mujeres y también “de los chicos de esas mamás que hacen malabares y dan la vida por ellos, y por la minoría de hombres que sufren esta situación".

Ahora es protagonista de otra situación polémica. En plena campaña en la previa de las PASO, la ex mujer de Matías Defederico hizo una nueva versión de la canción “Se dice de mí”, de Tita Merello, con tal de llamar la atención.

Embed

“Se dice de mí. Se dice que soy hueca. Que el puesto no me merezco. Que mi culo es lo que ofrezco. Y nada tengo pa’decir...”, entonó en LAM, ante la mirada atónita de sus compañeras de piso y la risa de los técnicos. El tema lo compuso con Maru Beni, una influencer que habla de todas problemáticas que viven las madres. ¿Podrá ganar algún voto? No se sabe. Pero en arte se sacó un cero.

La letra completa:

Se dice de mí

Se dice que soy hueca

Que el puesto no me merezco

Que mi culo es lo que ofrezco

Y nada tengo pa’decir

Y tal vez si me escucharan

Tanto no me criticaran

Mi propuesta está muy clara

Te la voy a repetir

Hay leyes que están

No se hacen cumplir

Los juicios son lentos

Tardan en salir

Y mientras tus hijos

Tienen que seguir

Comiendo, estudiando

Y creciendo sin sufrir

La cuota… nunca llega

Más nadie te lo acelera

Si total la madre espera

Y ya no puede ser así

Voy por ahí

Fuente: BigBang