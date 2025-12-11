La Sala II de la Cámara Civil y Comercial de Paraná dio inicio formal a una acción de amparo ambiental colectivo que busca imponer restricciones a las fumigaciones en zonas cercanas a centros urbanos.

El expediente, caratulado “Rosso Janet Ximena C/ Haberkon Mauro Ariel y otro s/ acción de amparo” (Expte nº: 13805), fue admitido a trámite por el Tribunal.

Objeto de la demanda y cuestionamiento legal

La acción judicial presentada tiene un doble objetivo central:

Suspender toda aplicación de agroquímicos en un radio de 1095 metros para fumigaciones terrestres y 3000 metros para aéreas, contados a partir de los límites de urbanización de los barrios Tierra Alta I, II, y III. Solicitar la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 2, 63 y 66 de la Ley provincial 11.178.

La demanda argumenta que la mencionada Ley violenta la cosa juzgada ambiental establecida en el fallo previo “Rosso Ximena C/Haberkorn César Gabriel, Roskopf Sonia, Superior Gobierno de la provincia de Entre Rios S/Acción de Amparo Ambiental” (Expte. 18691).

Según la presentación, la Ley 11.178 reduce de manera arbitraria la protección ambiental mínima, contradiciendo principios fundamentales como el de objetivación, el de no regresión y el principio precautorio.

Partes demandadas

La acción judicial se dirige contra múltiples actores:

El Gobierno de la Provincia de Entre Ríos .

. Los productores agropecuarios Mauro Ariel Haberkorn y César Gabriel Haberkorn .

y . Sonia Roskopf .

. La Comuna de Colonia Ensayo.



Medidas judiciales ordenadas

El Tribunal ha dispuesto una serie de medidas procesales para continuar con la causa:

Traslado de la Acción Principal: Se ordenó notificar a la Provincia mediante mandamiento electrónico dirigido a la Fiscalía de Estado, y a Mauro Ariel Haberkorn mediante mandamiento en soporte papel. Se les otorgó a cada uno un plazo de siete días corridos para presentar informes sobre los hechos denunciados.

Se ordenó notificar a la mediante mandamiento electrónico dirigido a la Fiscalía de Estado, y a mediante mandamiento en soporte papel. Se les otorgó a cada uno un plazo de para presentar informes sobre los hechos denunciados. Traslado de la Medida Cautelar: En relación con la solicitud de medida cautelar (suspensión inmediata de las fumigaciones), se ordenó correr traslado a las partes demandadas por el término de cinco días, conforme lo establece la Ley 8369.

Publicidad y registro del caso

En cumplimiento con los requisitos de transparencia y registración de los procesos colectivos, la Cámara dispuso:

Inscribir el caso en el Registro de Procesos Colectivos y en el Registro de Amigos del Tribunal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

y en el del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Notificar a la ciudadanía: Se ordenó la notificación a todas las personas que pudieran tener interés en el resultado del litigio. Dichas personas contarán con siete días corridos para comparecer, a partir de la primera publicación en el Sistema de Información de la Justicia (SIC), que comienza en el día de hoy.

Se ordenó la notificación a todas las personas que pudieran tener interés en el resultado del litigio. Dichas personas contarán con para comparecer, a partir de la primera publicación en el Sistema de Información de la Justicia (SIC), que comienza en el día de hoy. Difusión en la Web: La resolución también exige que tanto la parte actora como las demandadas incluyan un banner informativo en sus sitios web y redes sociales, comunicando la existencia del proceso, su objeto y quiénes integran el colectivo.

Fuente: APFDigital