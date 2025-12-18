En la madrugada de hoy, alrededor de las 5.40 horas, se registró un despiste y vuelco de un vehículo en la intersección de calles G. Méndez y República del Líbano.

Personal de Comisaria Sexta intervino y constató la presencia de un automóvil Volkswagen Gol Trend sobre la vereda y con su conductor lesionado en el interior, no ubicado en tiempo y espacio .

De inmediato se dio intervención al servicio de emergencias médicas, y se trasladó el herido hacia el hospital local para su atención, previo a darle intervención al personal de Transito Municipal quienes labraron acta de retención y acta de infracción, debido a que el conductor se negó a realizar el control de alcoholemia, procediéndose a la retención del vehículo y de la licencia de conducir.

De acuerdo a lo manifestado por un testigo presencial, el vehículo habría circulado a alta velocidad por calle República del Líbano en sentido norte, perdiendo el conductor el control del rodado, que impactó primero contra un montículo de tierra y posteriormente contra un poste de alumbrado público, lo que provocó el vuelco y posterior colisión contra el cordón de calle G. Méndez.