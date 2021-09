Se disputa la segunda fecha con partidos en once canchas

En cancha de Juventud Unida por la Zona 1, el Decano recibirá a Deportivo Gurises comenzando la actividad en Sub 17 a las 11, desde las 12.45 jugarán en Sub 15, desde las 14.15 lo harán en Categoría 2008, en 2009 jugarán a las 15.45 y completarán la jornada en Categoría 2010 a las 17.15.

En cancha de Pueblo Nuevo, los Sabaleros recibirán a Sporting en las cinco categorías, comenzando a las 10 en Sub 17, continuando en Sub 15, Categoría 2008, 2009 y 2010, mismas categorías que se disputarán en Urdinarrain en el choque entre Deportivo Urdinarrain y sud América, también con horario de comienzo a las 10.

En cancha de Sarmiento, la Tromba se medirá ante Central Entrerriano comenzando a las 10 en Sub 17 y extendiéndose la programación en Sub 15, 2008, 2009 y 2010, mientras que en el Pancho Ramírez, Defensores del Oeste será local ante Central Larroque con partidos a partir de las 10 de la mañana.

Por la Zona 2, Sportivo Larroque recibirá a La Ribera únicamente en Sub 17 desde las 13, mientras que en Villa Paranacito, Isleños Independientes se medirá ante Juventud Urdinarrain, a las 12 en Sub 17 y a las 13.45 en Sub 15.

En cancha de Defensores del Sur, el local se medirá ante Cerro Porteño a las 11 en Sub 17 y a las 12.45 en Sub 15, mientras que en el Parque Unzué, Independiente se medirá ante Juvenil del Norte comenzando a las 11 en Sub 17, a las 12.45 en Sub 15, a las 14.30 en Categoría 2008 y a las 16 en Categoría 2010.

En cancha de La Ribera, La Vencedora recibirá a Sporting Bis a las 11 en Sub 15 y se medirá ante Camioneros a las 12.45 en Categoría 2009, completándose la programación en cancha de Sud América, donde Black River se enfrentará con Unión del Suburbio a las 13 en Categoría 2009 y a las 14.30 en Sub 17.