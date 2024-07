Desde que comenzó el año, se duplicó el número de atenciones en Centros de Atención Primaria de la Salud y, según el responsable de Salud Municipal Pablo Alfaro esto se debe a “la situación socioeconómica que está atravesando el país, y tiene que ver con que el sistema privado de salud no está dando la respuesta que sus afiliados necesitan, y esto ocurre porque hay un desfinanciamiento del sector privado, ya que no están abonando las consultas, las practicas y los medicamentos de la manera en que tendrían que hacerlo para que el paciente tenga su cobertura médica. Los pacientes asisten al sistema público porque allí encuentran atención gratuita, no tienen que abonar copago”, bosquejó.

En este marco, Alfaro mencionó que la mayoría de las personas que recurren a los Centros de Salud y tienen obra social, son afiliados de Iosper: “La verdad es que el sistema va a colapsar, lo que termina sucediendo, es que desde Entre Ríos se termina subsidiando el sistema público y privado, porque el empleado del estado, que se le saca plata de su recibo de sueldo para la obra social, que se genera desde las arcas públicas y se gira a Iosper. No solo que se está financiado ese sistema privado sino el sistema público, el gobernador está financiando una doble vía”.

En este sentido, el responsable de Salud Municipal contó que el recupero, es decir el cobro de la prestación por el servicio a las Obra Sociales, ha caído de una manera estrepitosa, y “que servía para seguir financiando el sistema público de salud”.

En tanto, manifestó que “el presupuesto anual de 400 millones de pesos, y ahora en estos 7 meses ya se gastó. No es que las obras sociales nos debe esa plata, sino que el municipio se hizo responsable en una inversión de 400 millones para salud, ahora tengo que pedir ampliación del presupuesto”.

Por último, Alfaro alertó que “ Nación bajaba plata en insumos, por ejemplo lo que es el Plan de Salud Sexual y Reproductiva, tenemos 13 métodos para ofrecer y no podemos dar todas las respuestas que exige Nación, porque no tenemos los presupuestos para solventar todas las exigencias del programa de salud reproductiva en nuestra ciudad”.