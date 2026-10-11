Un automóvil chocó este domingo por la mañana contra la estructura de un comercio en Concordia. El conductor dio positivo en el test de alcoholemia y el vehículo fue retenido.

Según se informó a Ahora el personal de Comisaría Cuarta intervino en un siniestro vial ocurrido en la intersección de calles Diamante y J. J. Sola, donde un Fiat Palio terminó impactando contra una verdulería.

De acuerdo con los datos aportados, el automóvil circulaba por calle Diamante en sentido sur-norte cuando su conductor habría perdido el control del rodado. Según lo manifestado, se habría quedado dormido al volante.

Como consecuencia, el vehículo subió a la vereda, arrancó un cartel de señalización vial y terminó chocando contra el comercio. El impacto provocó daños en una pared y en un ventanal del local.

No se registraron personas lesionadas por el siniestro.

En el lugar intervino personal de Tránsito Municipal, que realizó el correspondiente test de alcoholemia al conductor. El resultado fue positivo, con una graduación de 1,87 gramos de alcohol por litro de sangre.

Ante esta situación, se procedió a la retención del vehículo. Además, se continúan realizando las tareas de investigación correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.

Fuente: Ahora