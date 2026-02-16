Este domingo, siendo las 19:45 hs aproximadamente, Personal policial intervino en el balneario Solar del Este ante una discusión protagonizada por una mujer de 29 años, domiciliada en la provincia de Buenos Aires, quien se encontraba alterada y con evidente estado de ebriedad, presentando dificultad para coordinar movimientos y fuerte aliento etílico.

Al intentar separar a las partes y resguardar la integridad física de los presentes, se le solicitó en reiteradas oportunidades que se retire del lugar, haciendo caso omiso y manifestando ser funcionaria de la Policía Federal. Posteriormente intentó agredir físicamente al personal de seguridad interviniente.

Por tal motivo, se procedió a su traslado a Jefatura por infracción a los artículos 41° y 43° de la Ley Orgánica 3815 y sus modificatorias vigentes, quedando a disposición de la autoridad competente.