Personal de Comisaría Tercera intervino durante la madrugada del martes, alrededor de la 1:30, en un domicilio ubicado en inmediaciones de calles Juaretche y Sáenz Peña, a raíz de un llamado de una mujer de 37 años, que manifestó estar atravesando un conflicto con su expareja.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el hombre, de 35 años, se encontraba en aparente estado de ebriedad y se negó a retirarse.

Durante el procedimiento adoptó una actitud agresiva y manifestó estar armado, por lo que el personal policial tomó los recaudos de seguridad correspondientes y logró reducirlo e inmovilizarlo, comprobándose posteriormente que no portaba ningún arma.

Informada de la situación, la fiscal de turno dispuso la aprehensión del hombre y la recepción de la denuncia por parte de la expareja.

El aprehendido fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde permanece alojado a disposición de la Justicia por el supuesto delito de resistencia y atentado contra la autoridad.