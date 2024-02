Una hincha de Boca comenzó una desopilante búsqueda en las redes sociales luego de un partido que el equipo de la Ribera, ante Defensa y Justicia, en el empate 0-0 correspondiente a la cuarta fecha del torneo.

Esta muchacha aseguró que se había enamorado de un joven en la cancha, y utilizó una de las imágenes de la trasmisión televisiva para encontrarlo, pero una de las respuestas que recibió tumbó todos los planes.

Las redes sociales se convirtieron en un espacio de catarsis en la que cientos de usuarios plantean diversas problemáticas de la vida cotidiana, en la que se presentan algunas situaciones insólitas, divertidas o algunas quejas y reclamos.

La fanática subió una foto de una selfi que se había sacado con un joven en la cancha y fue captada por la transmisión, luego de esto acompañó con el mensaje “Twitter es servicio, ayúdenme a conseguir el Instagram de este chico por favor”.

El objetivo avanzaba a paso firme hasta que un mensaje tumbó la ilusión por completo. El hermano del buscado apareció entre los usuarios que habían comentado y expresó que “tenía 12 años”.

Ante esto, la autora de la publicación explicó que se había enterado de esta noticia porque le contestó la hermana y le pidió perdón, ya que la tuitera pensó “que era más grande”.

La repercusión en las redes sociales

Ante la búsqueda del joven y la primera impresión, varias personas aseguraron que el joven no tenía más de 16 años, mientras que otros remarcaban que pensaron que tenía “por lo menos 17”.

“Me da gracia que me están matando por esto, cuando en los comentarios todos dieron edades distintas. No saben cuántos años tengo yo y me bardearon diciendo que pedía el Instagram de un menor, posta aburren”, criticó la joven luego de algunas críticas.

Además, sostuvo que “lo había encontrado en la red social”, pero cuando se enteró de la edad “sacó la solicitud de seguimiento”, y que en primera instancia creyó que “tenía entre 16 y 18 años”.

“Boca se cae a pedazos futbolísticamente, pero esta mujer solo le da importancia a esta pelotu...”, criticó uno de los usuarios al exponer que el club de la Ribera atraviesa “una crisis”, en lo que corresponde al deporte.

Otra de las jóvenes indicó que el pibe “tiene una pinta de que sigue en el jardín” y que algunas personas “tienen el radar de la edad apagado” o que no se lo deberían pasar “porque seguro le iba a pedir plata prestada”.