Se encuentran en seguimiento 19 pacientes en el Hospital Centenario

Las hepatitis virales B y C representan grandes desafíos para la salud pública, afectando a 325 millones personas en todo el mundo y constituyen una de las principales causas del cáncer de hígado, lo que lleva a 1,34 millones de muertes cada año.

En el Hospital Centenario al momento se encuentran en seguimiento en el Consultorio Amarillo 19 pacientes con diagnóstico de hepatitis C, de los cuales 14 están en plan de tratamiento o ya lo han finalizado.

En este sentido son: 10 pacientes curados, 3 pacientes en tratamiento actual y 1 paciente por iniciarlo.

“La hepatitis C es una enfermedad silenciosa. Muchas veces es solo detectada cuando se pide un análisis de sangre específico. Por ello es importante que todas las personas tengan un test de hepatitis C al menos una vez en la vida”, especificó la infectóloga Virginia Azar.

Y agregó que: “si bien no existe vacuna hoy en día, lo más importante es la prevención con las siguientes medidas: no compartir jeringas o agujas y utilizar preservativo en las relaciones sexuales”.

En referencia a los tratamientos para la hepatitis C, la especialista indicó “para aquellos pacientes sin obra social, el Ministerio de Salud provee el tratamiento completo de hepatitis C”.

Los esquemas de tratamiento van de 12 semanas para pacientes sin cirrosis a 24 semanas para aquellos con cirrosis. Posterior a ello se realizan controles de sangre para saber si el virus se sigue detectando o no. En caso de que no se haya detectado pasados los 3 meses de tratamiento se habla de curación.

“Hoy existen múltiples esquemas de tratamiento disponibles, con altísimo porcentaje de curación (mayor al 90%). Al momento todos los pacientes que tratamos se curaron”, destacó Azar.

Por otro lado precisó que “ también tenemos pacientes con hepatitis B, algunos de ellos coinfectados con HIV y otros no. La hepatitis B puede cursar en forma aguda y curarse pero un porcentaje de pacientes cronifican y una vez que la enfermedad se torna crónica no se puede curar a diferencia de la hepatitis C, pero si se puede controlar con fármacos para que no produzca mayor daño”.

Y resaltó que para la Hepatitis B hay vacuna y está estipulada por Calendario Nacional de Vacunación para todas las personas.

Asimismo, aquellas personas que deseen saber su estado serológico con respecto a la hepatitis, puede solicitárselo a su médico de cabecera o acercarse sin turno previo al Consultorio Amarillo de lunes a viernes de 7 a 13 hs.

Los números de la OMS

Se estima que en América, 3,9 millones de personas padecen hepatitis crónica B y 7,2 millones hepatitis crónica C, lo que ha llevado a más de 125 000 muertes cada año secundarias a hepatopatía crónica terminal y hepatocarcinoma (cáncer de hígado).

Tanto la hepatitis B como la C cuando pasan a la cronicidad, constituyen infecciones que no muestran síntomas durante un período largo, pudiendo ser años o décadas. Por este motivo, al menos el 60% de los casos de cáncer hepático se deben a un diagnóstico tardío y a la falta de institución de un tratamiento adecuado.