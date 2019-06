Se enojó Pampita y le puso los puntos en vivo a Amalia Granata

Durante la entrevista, una de las panelistas, Puli Demaría, recordó que tuvo cuatro abortos espontáneos y que sintió pena al pensar que eran “seres vivos”. Por eso, le planteó a Granata: “Son células, no digas que sienten, porque justamente eso es lo que me ponía tan mal a mí”. “Bueno, es tu opinión - le retrucó la ex modelo y legisladora electa -, me estoy aburriendo”.

Fue ahí cuando todo estalló. Pampita frenó a Granata y le planteó: “Recién dijiste que estabas aburrida, cuando seas diputada vas a tener horas y horas de debate, y nuestros representantes son escuchados con respeto. Esto te va a pasar muchísimas veces más y con más intensidad, así que aprovechá estos meses para desarrollar la diplomacia, la paciencia y el buen trato, al que te hace falta”.

Pero no quedó ahí. La conductora de Net TV le dijo: “Está buenísimo que te puedas expresas, nosotros te tratamos con mucho respeto y esperamos que sea mutuo”. La legisladora provincial electa el domingo en Santa Fe se justificó al decir que tenía “un día terrible e imposible”. “Estoy acá sentada hablando, lo que me aburre no es debatir, sino que me quieran hacer cambiar de opinión. Este debate me aburre, me entrevistan sabiendo ya cómo pienso y me retrucan, eso me cansa”.

Pero cuando todo parecía que se iba a calmar, Granata volvió a marcarle la cancha a Pampita: “Vos preocupate por las situaciones que se te dan en el jurado (del Bailando), que yo me ocupo de mi rol en la Legislatura. No se preocupen porque lo voy a hacer muy bien”.