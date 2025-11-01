Después de mucha expectativa, los Premios Ídolo celebraron su segunda premiación en Argentina. Desde el Salón Tattersall, en el Hipódromo de San Isidro, el evento reunió a las figuras más destacadas del universo digital con el objetivo de premiar a los mejores creadores de contenido y influencers más trascendentales del país.

Con la conducción de Zaira Nara y Grego Roselló, la gala comenzó a las 22.30 con transmisión exclusiva de Telefe y Streams Telefe. Durante la alfombra roja, estrellas de las redes como Coscu, Tuli Acosta, Michelle Masson, Dulceida, Juli Savioli, Yami Safdie y Olivia Wald desfilaron por la golden carpet.

En esta ocasión, el evento multiplicó sus categorías hasta 25: desde Moda hasta Canción más viral, pasando por Ídolo Emergente, Ídolo Futbolero, Health, Viajes, Actualidad, Youtuber y TikToker. Una constelación de posibilidades para quienes han encontrado en las redes el espacio definitivo para conectar con millones.

“Es la fiesta del mundo digital, bienvenidos a la segunda edición de los Premios ídolo Argentina”, comenzó diciendo Grego Rosello al iniciar la ceremonia. Junto a él, Zaira Nara tomó el micrófono y comentó: “Es el más importante en la industria digital en Europa. Quiero darle las gracias a Dulceida por venir, ella es la creadora de estos premios. Gracias por permitirnos tener estos premios en Argentina”.

“Estoy súper emocionada de estar en un país tan maravilloso. Cuando cree estos premios lo hice con la ilusión de celebrar el talento y la creatividad de los creadores”, expresó la influencer española ante el público.

Los ganadores de la velada:

Los creadores Mernuel y Bauleti (Mernosketti), subieron al escenario rodeados de una ola de aplausos por parte del público. Los jóvenes obtuvieron el premio más importante de la noche: el de ‘Creador digital del año’. “Veníamos de perder cuatro seguidos, estamos acostumbrados a perder. Ganar siempre se celebra, tenemos que agradecer a nuestra comunidad. Este año nos cambió la vida, a Moski también, que es parte del premio. Pasamos de no saber qué hacer de nuestra vida, a encontrar algo que nos apasiona”.

Momi Giardina obtuvo su premio en la categoría Humor y Entretenimiento. “No tengo palabras, la vengo remando hace muchos años, quizás algunos me descubren ahora. Gracias a todos aquellos que no confiaron en mi y me dieron más herramientas para hacer humor, hay que reírse, y sobre todo de uno mismo”, expresó la ganadora sobre el escenario.

Ángela Torres fue la ganadora del premio Ídolo musical. Al subir al escenario, dijo ante los presentes: “Qué nervios, estoy muy agradecida por este presente. No me lo esperaba para nada, es la primera vez que gano un premio. Estoy muy contenta y muy emocionada”.

El influencer Beltrán Briones ganó en la categoría Actualidad. “Un placer compartir con todas las chicas, las sigo a todas, aprendo de todas. La rompen. Encantado de compartir espacio con ustedes”, expresó Briones sobre el escenario.

En los Premios Ídolo, el reconocimiento a Momento más viral fue para la entrevista de Pollo Álvarez con Rodrigo De Paul, quien celebró el logro destacando el rol del futbolista para que se volviera tendencia.

En Gastronomía, el triunfo fue para Las recetas de Simón, que celebró su primer premio y agradeció a su familia.

La categoría Canción más viral quedó en manos de Roze, Max Carra, Valen y Ramky por Tu jardín con enanitos, quienes remarcaron la sorpresa de pasar de la pantalla a un escenario.

El galardón a Streamer fue para Davo Xeneize, que valoró la comunidad que acompaña a los creadores y la emoción de compartir el momento con su madre.

En Beauty, la ganadora fue Dadatina, reconocida por su contenido accesible sobre cuidado de la piel, mientras que en Podcast se impuso Fené con Grego, cuyo conductor agradeció a su equipo y entrevistados.

El premio a Contenido creativo fue para Juli Savioli, quien resaltó el esfuerzo constante detrás de la creación. En Sports, ganó Tomás Mazza, que dedicó el logro a su madre. Michelle Masson se impuso en Lifestyle, celebrando su decisión de dedicarse profesionalmente al contenido.

Como Ídolo al volante triunfó Dino Di Palma, mientras que en Ídolo celebrity la ganadora fue Wanda Nara, quien alentó a perseguir los sueños. En Health, se consagró Dr. La Rosa, reivindicando el impacto positivo de la divulgación.

El reconocimiento a Ídolo futbolero fue para Gastón Edul, que agradeció a su madre por acompañarlo. En Moda, la ganadora fue Sofía Gonet, quien dio un breve discurso; y Matías Bottero obtuvo el premio a Youtuber, destacando el esfuerzo detrás de la plataforma.

La Revelación fue Marcos Giles, seguido por Pasaje en mano como mejor influencer de Viajes. En Experiencias gastronómicas y culturales ganó La Chica del Brunch, mientras que Fer Carolei fue premiado en Cultura, ciencia y tecno.

En TikTok, venció Juli Castro, y como Streamer más viral se impuso Martín Cirio. Finalmente, en Ídolo emergente el galardón lo obtuvo Teo D’Elía, quien agradeció el apoyo familiar.