Poco después de las 18 hs de este lunes, y acompañado de un grupo de familiares que se instalaron por unos minutos frente a la Jefatura Departamental, el adolescente de 17 años que está acusado de apuñalar a un joven de 27 años que se encuentra en estado crítico en la Terapia Intensiva del Hospital Centenario, se presentó ante la Policía y puso fin a su búsqueda.

Luego de una identificación de rutina, se decidió su traslado a la Comisaría del Menor y Violencia Familiar, donde quedó alojado -en principio -a disposición del fiscal Fernando Ochoa.

El grave episodio de violencia familiar se registró el sábado por la noche en una vivienda ubicada en inmediaciones de Juan B. Justo y Misiones, en pleno corazón del barrio Los Espinillos, en la zona norte de Gualeguaychú.

Un joven de 27 años resultó herido de arma blanca y debió ser intervenido de urgencia en el hospital. La situación fue denunciada por una mujer de 36 años, pareja de la víctima, que relató que su hijo de 17 años se había presentado en la vivienda requiriendo dinero y fue en ese momento que se inició una discusión que culminó trágicamente.

El menor tenía medidas judiciales vigentes de prohibición de acercamiento por situaciones de violencia ocurridas con anterioridad y es en ese contexto que entabló una discusión con la pareja de la mujer ante la negativa de darle plata. Le provocó una herida punzocortante a la altura del pecho y tras ello escapó del lugar.

La víctima fue asistida inicialmente en el domicilio y luego trasladada de urgencia al Hospital Centenario, donde los profesionales constataron una lesión cortante penetrante en la región pectoral media. Debido a la gravedad del cuadro, fue ingresado de inmediato al quirófano y permanece en estado crítico.