Se escapó desnudo del hospital y lo buscan en Corrientes

Quienes lleguen a verlo pueden comunicarse al 911. Sus familiares lo buscan desesperadamente. Está desnudo y con un vendaje en la cabeza. El periodista Juan Carlos Falcón es un conocido empresario de la localidad de Santa Rosa. Tiene un lubricentro ubicado sobre la ruta nacional N°118 y lo califican como un buen vecino. Falcón sufrió un accidente con su motocicleta y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Escuela de la Capital. El jueves fue intervenido quirúrgicamente y tras la operación en la cabeza se dio a la fuga. El director del Hospital Escuela indicó que Juan estaba bajo un cuadro alucinatorio y por ello se escapó del centro de salud. Los vecinos de Santa Rosa están totalmente conmocionados por la situación. “Seguimos en la búsqueda y hasta el momento no hay ninguna novedad. Hasta ahora no sabemos dónde está”, señaló Mariela Lator, cuñada de Juan Carlos Falcón en diálogo con Radio Sudamericana.“Todo el tiempo estuvo rodeado de familiares, desde su ingreso al hospital. Ayer no se lo llegó a ver a él porque estuvo en quirófano muchas horas, hasta que a las 16.30 nos comunican que se escapó, cuando lo llevaran a hacer una tomografía”, sumó. Según las autoridades médicas, Falcón, se encontraría bajo un cuadro alucinatorio y no se puede precisar por cuánto tiempo permanecerá en esa situación. “Corrían por la calle buscándolo, era una locura”, lamentó.Falcón es un conocido mecánico de su comunidad en la localidad de Santa Rosa, que tras protagonizar un accidente vial el pasado miércoles, cuando chocó con su moto contra un auto, resultó con serias lesiones, por lo que debió ser derivado al Hospital Escuela. En cuanto a su estado una vez en Corrientes, indicó su cuñada, “estaba consciente hasta que entró en cirugía, ayer ya no sabemos que sucedió”. “En ese momento en el que se escapó a la calle, creemos que tuvo una de esas crisis”, agregó. Lamentó además, “Nos ganó la noche en la búsqueda”.Juan Carlos Falcón se encuentra recién operado y en un estado que requiere cuidados intensivos, dada la magnitud de la intervención. Necesita atención médica y medicamentos. Se ruegan a quienes tengan información, acercarse a la sede policial más cercana, comunicarse al número gratuito 911 o bien comunicarse a la línea fija de la radio 44 20 999 interno 107 o 126.