Para este fin de semana se anuncian jornadas con algo de calor, con temperaturas máximas en ascenso que pronto podrían derivar en lluvias. Así lo anuncia el Servicio Meteorológico Nacional, que pronostica jornadas con hasta 26 grados en Entre Ríos, antes del descenso que tendría lugar el lunes.

Este sábado en Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas se espera una mínima de 15 grados y una máxima de 26 grados. En estas localidades se pronostica un día parcialmente nublado.

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 17 grados y la máxima alcanzará los 26 grados.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 16 grados y una máxima de 25 grados. Allí también se prevé un sábado algo nublado y con neblinas.