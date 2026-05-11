En Gualeguaychú, se prevé una jornada muy fría, con una temperatura mínima de 4 grados y una máxima que no superará los 16. El cielo se presentaría mayormente soleado y no se esperan precipitaciones, en un lunes que mantendrá el aire invernal pero con buena presencia de sol.

En el resto de Entre Ríos también se repetirá el mismo patrón. En Paraná, la mínima será de 5 grados y la máxima alcanzará los 17, con cielo algo nublado y tiempo estable. En tanto, en Concordia, se espera una jornada soleada, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y los 17 grados, sin probabilidades de lluvias.