El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este jueves 22 de enero se prevé una jornada con condiciones estables en todo el territorio de Entre Ríos. Luego del paso de un sistema frontal que dejó algunas precipitaciones aisladas días atrás, el tiempo mejora notablemente con cielo despejado a algo nublado y vientos leves predominantes del sector noreste.

El tiempo en las principales ciudades

En Gualeguaychú se esperan las temperaturas más altas de la jornada, con máximas que podrían tocar los 33°C y mínimas de 18°C.

En la ciudad de Paraná, la mañana comenzó con un ambiente fresco y agradable, registrando una mínima cercana a los 19°C. Se espera que la temperatura vaya en ascenso paulatino durante la tarde, alcanzando una máxima estimada de 31°C.

El panorama es similar en el resto de la provincia, donde el sol será el protagonista. Los registros térmicos para las principales localidades son:

Concordia: Cielo despejado con una máxima de 31°C y mínima de 17°C.

Concepción del Uruguay: Jornada soleada, con temperaturas oscilando entre los 18°C y los 32°C.

La Paz y el norte entrerriano: Máximas cercanas a los 30°C, con vientos leves del este.

Pronóstico extendido: vuelve el calor intenso

De cara al fin de semana, el SMN anticipa un marcado ascenso de la temperatura. La rotación del viento al sector norte aportará aire más cálido y húmedo a la región.

Viernes 23: Se espera una máxima de 33°C en la capital provincial, con cielo despejado.

Sábado y Domingo: El calor se intensificará, con registros que podrían superar los 36°C y 38°C respectivamente, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante la exposición solar.

Por el momento, no rigen alertas meteorológicas para la provincia de Entre Ríos para este jueves.