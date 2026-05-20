Luego de un miércoles de pleno sol pero con temperaturas otoñales, los indicadores meteorológicos anuncian un jueves mayormente nublado y con térmicas que oscilarán entre los 7 y los 13 grados.



Durante la madrugada del jueves, la nubosidad cubrirá los cielos de Gualeguaychú y alrededores, mientras que las temperaturas descenderán desde los 11 grados a la medianoche hasta llegar a los 7 en las primeras horas de la mañana. Hacia la tarde, las máximas alcanzarán los 13 grados alrededor de las 14 horas.

Se espera que el sol asome por momentos durante la mañana y mediodía, pero que vuelva a nublarse por la tarde.

Para el viernes, en tanto, se anuncian condiciones similares, aunque con temperaturas ligeramente más frescas: 6 de mínima y 11 de máxima.

Hasta el momento, se descartan posibilidades de lluvia de aquí en adelante, incluyendo el fin de semana largo, para el cual se prevé que el tiempo soleado predomine.