El Carnaval del País muestra este año un nivel altísimo de competencia, con las cuatro comparsas muy parejas y con posibilidades de ganar.

En ese contexto, cada punto cuenta como oro, y genera muchas tensiones entre las comparsas cuando hay acciones al límite del reglamento.

En esta oportunidad, desde Marí Marí y Papelitos cargaron contra O'Bahía y Ara Yevi por el agregado de luces y trajes a partir de la tercera noche del espectáculo y que se repitieron en la cuarta, cuando el reglamento marca que se pueden incluir sólo hasta la segunda.

De esta manera, este lunes se aguarda una reunión caliente de la comisión del Carnaval, luego de la última en que habían empatado 2 a 2 en los votos para el descuento de puntos, y quien desempató fue el representante de O´Bahía Ricardo Saller, quien es el presidente de la Comisión, por lo que ante esta situación lógicamente falló a favor de su comparsa y no se descontó ningún punto a ninguna comparsa.

¿Se repetirá lo mismo este lunes tras la escalada pública?

Los posteos de Marí Marí y Papelitos

El director de Marí Marí, Grego Farina, expresó que "laburamos 8 meses sin parar para presentar una comparsa lo más completa posible antes de la noche 2 del Carnaval, resignando detalles que hubieran completado varios vestuarios e incluso las carrozas, respetando el reglamento, pido que se haga justicia y se respete el reglamento que estuvo meses y meses en revisión”.

“A nosotros también nos quedaron plumas, apliques, piedras y caireles por poner. Después de la Noche 2 vimos infinidad de cosas para mejorar. Pero no se pudo. Somos respetuosos del reglamento firmado por el presidente que hoy lo anula, cargó Farina.

Por su parte, el presidente de Juventud Cristhian Gómez, cuestionó que que “¿entonces salimos con 400 integrantes y desfilamos el tiempo que nos dé la gana y agregamos 3 carrozas más? ¿Y 8 destaques? ¿O por qué que no votamos quién es la ganadora y listo?”.