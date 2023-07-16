El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), emitió para este domingo 16 de julio, una alerta amarilla por temperaturas de frío extremo.

Desde el organismo nacional, se indicó que pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

El descenso de los registros térmicos mostrará una marcada tendencia al registro de heladas de variada intensidad, con sectores que se presentarán con temperaturas muy inferiores a los parámetros normales.

Para este domingo se esperan mínimas que podrían llegar al cero grado y máxima de 17°; mientras que para la semana que viene los valores bajarán un poco más: la mínima se ubicará entre los 2° y 4° y la máxima se ubicará en 14°.

De acuerdo al parte Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 65%.