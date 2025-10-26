Enorme expectativa en Entre Ríos por los resultados de las elecciones legislativas.

Minutos después de las 6 de la tarde, comenzó en todas las escuelas de la provincia y se comienzan a conocer los primeros resultados extraoficiales.

Desde el búnker del gobiernador Frigerio y de La Libertad Avanza hay mucho optimismo, mientras que desde Fuerza Patria se mantienen con mayor cautela. Baja expectativa en el resto de las fuerzas.

