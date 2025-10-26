AHORA - EN VIVO
Se está realizando el conteo de votos y hay gran expectativa en Entre Ríos por los resultados
Se desarrolla en conteo de votos en todas las escuelas de la provincia. Tanto La Libertad Avanza como Fuerza Entre Ríos aguardan por los resultados en sus bunker en Paraná
Enorme expectativa en Entre Ríos por los resultados de las elecciones legislativas.
Minutos después de las 6 de la tarde, comenzó en todas las escuelas de la provincia y se comienzan a conocer los primeros resultados extraoficiales.
Desde el búnker del gobiernador Frigerio y de La Libertad Avanza hay mucho optimismo, mientras que desde Fuerza Patria se mantienen con mayor cautela. Baja expectativa en el resto de las fuerzas.
Seguí el minuto a minuto de las elecciones en eldiaonline.com y radiocefofm.com
ComentariosDebés iniciar sesión para poder comentar