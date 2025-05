La tormenta llegó. Desde este miércoles 30 de abril, Netflix puso en pantalla su esperada adaptación de El Eternauta, la historieta más emblemática de la ciencia ficción argentina. La serie ya está disponible completa para ver en la plataforma, hablada en español y rodada en Buenos Aires, ciudad que no solo es escenario, sino protagonista del relato.

Tras años de intentos fallidos para llevar la historia al cine o la televisión, esta producción —dirigida por Bruno Stagnaro y protagonizada por Ricardo Darín— marca la primera versión audiovisual oficial de la obra.

No es una traducción literal del papel a la pantalla: es una relectura contemporánea, ambientada en el presente, que respeta la esencia moral y política del original. Como explicó el director: “Crear una versión contemporánea fue una decisión muy meditada. [...] Retroceder en el tiempo no hubiese respetado el espíritu original”.

7 datos sobre el libro El Eternauta que hay que saber antes de ver la serie

1. Fue publicada entre 1957 y 1959 en entregas semanales

La historia apareció por primera vez en la revista Hora Cero, a lo largo de 106 episodios. Escrita por Héctor Germán Oesterheld y dibujada por Francisco Solano López, combinó por primera vez ciencia ficción con crítica social y escenarios reconocibles de Buenos Aires.

2. Su protagonista es un hombre común

Juan Salvo, el Eternauta, no es un superhéroe. Vive en Vicente López y juega al truco con sus amigos cuando comienza la invasión. “El héroe no lleva capa, sino un traje improvisado”, recuerda Time Out, y añade: “El apocalipsis empieza en la vereda de tu casa”.

3. La nieve mata

La historia arranca con una nevada tóxica que cubre Buenos Aires. Un solo copo sobre la piel, y morís. “Esa noche, jugando al truco, empezaba el fin del mundo”, escribió Oesterheld. Lo cotidiano se vuelve amenaza, y lo extraordinario, parte del paisaje urbano.

4. Buenos Aires es la protagonista

La ciudad aparece vacía, cubierta de nieve, con escenarios reales como Plaza Italia, la General Paz y el estadio de River Plate. “El trazo de Solano López tiene la precisión de un archivo urbano”, afirmó Time Out. Cada viñeta es “un espejo agrietado de algo que conocemos”.

5. El Eternauta es una alegoría política

Aunque el relato introduce enemigos de otro planeta como cascarudos, gurbos y naves, su modo de actuar —la invasión, la manipulación y el control sobre los cuerpos ajenos— refleja prácticas de dominación que ya han tenido lugar en la historia real.

6. Su autor fue desaparecido por la dictadura

Héctor Germán Oesterheld fue secuestrado por la dictadura en 1977. Nunca se recuperó su cuerpo. Su historia y la de sus hijas —también víctimas del terrorismo de Estado— están inseparablemente ligadas a la memoria argentina.

7. Un universo narrativo con enemigos inolvidables

A lo largo de la historieta, los protagonistas enfrentan amenazas que no solo representan el terror físico, sino también formas simbólicas de control y sumisión. Entre ellos están los cascarudos, criaturas gigantes blindadas con un caparazón; los hombres-robot, humanos convertidos en autómatas sin voluntad propia; y los gurbos, monstruos ciegos guiados únicamente por el instinto. Por encima de todos, se encuentran “Ellos”, los amos invisibles que dirigen la invasión desde las sombras.

En conjunto, estas criaturas funcionan como una alegoría del sometimiento: cuerpos sin pensamiento, armas sin conciencia, órdenes sin rostro. Como expresó Oesterheld en una viñeta: “La verdadera amenaza no siempre tiene rostro”.

El elenco de El Eternauta

La adaptación de El Eternauta por Netflix reúne a un elenco argentino de alto perfil, encabezado por Ricardo Darín, quien interpreta a Juan Salvo, el personaje central de esta historia de ciencia ficción y resistencia colectiva.

Su elección no es casual: se trata de uno de los actores más reconocidos del país, con una carrera marcada por papeles que encarnan al “hombre común” enfrentado a situaciones extraordinarias, una característica clave de su rol en esta serie.

Carla Peterson interpreta a Elena, la esposa de Salvo, una figura clave en el núcleo familiar que actúa como anclaje emocional durante los momentos más crudos del relato.

Carla Peterson, como Elena

El reparto también incluye a César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari, Marcelo Subiotto, Claudio Martínez Bel, Orianna Cárdenas, Mora Fisz, entre otros.

César Troncoso, como Favalli

Detrás de cámara, la serie cuenta con la dirección de Bruno Stagnaro, creador de Okupas, que aquí también se desempeña como guionista, junto con Ariel Staltari. La adaptación se gestó con la participación activa de Martín Oesterheld, nieto del autor, en calidad de consultor creativo. Su presencia en el equipo no solo garantiza fidelidad al espíritu de la obra original, sino que también aporta una conexión directa con el legado familiar. “Mi abuelo escribía los guiones y generó todo un fenómeno desde Editorial Frontera, que fundó con su hermano Jorge”, recordó Martín en diálogo con Time Out.

La filmación se llevó a cabo entre mayo y diciembre de 2023, en 35 locaciones reales de Buenos Aires y 25 escenarios digitales construidos mediante tecnología de Virtual Production. Esta combinación de técnica e interpretación busca reproducir con fidelidad la atmósfera opresiva y reconocible del cómic original, trasladando a la pantalla esa nevada mortal que cubre calles, veredas y edificios que aún hoy seguimos habitando.



